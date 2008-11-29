Преимущества мобильных стендов

В маркетинге мобильные выставочные стенды играют роль самого важного инструмента. Их можно встретить в торговых центрах, офисах или на выставках разного уровня. С помощью подобных конструкций компании имеют возможность продемонстрировать свои товары или услуги, сформировать нужный имидж и привлечь потенциальных клиентов.

В настоящее время мобильные рекламные стенды создаются по модульному принципу. Это позволяет заменять отдельные модели при необходимости или дополнять их новыми. Если поставить рядом друг с другом два стенда, можно будет создать один графический модуль. Подобные конструкции выглядят более эффектно благодаря своим большим размерам. Для создания панорамной конструкции также можно выставочные стенды купить. В этом случае объединяют 3 или больше стендов. При добавлении к ним модуля Fold Up можно получить на выставке отдельную застройку.

Преимущества мобильных стендов заключаются в следующем:

легкость в сборке и разборке;

прочный, но при этом очень легкий каркас;

печать мобильных стендов осуществляется с помощью фотопанелей.

При выборе данных конструкций стоит ориентировать на особенности каждого типа стендов.

Для создания рекламного сообщения имиджевого характера лучше всего подойдут стенды Pop Up с гладкой поверхностью. Они позволяют спрятать за фотопанелью каркас стенда, что создает единое визуальное изображение. На этих изображениях имеется, как правило, небольшое количество текста. Основное внимание уделяется созданию яркого графического образа. Для подчеркивания имиджа компании или бренда фотопанели Pop Up станут самым лучшим вариантом.

Эти стенды позволяют изменять размеры полотна в разную сторону или путем наращивания секций. С помощью таких моделей можно проводить застройку больших рекламных площадей. При этом всего одну стойку стенда можно использовать для проведения самых разных мероприятий. Подобные конструкции легко транспортируются и перемещаются.

Каркас в сложенном виде перевозят в бокс-трибуне, которая также может выполнять функцию стойки ресепшн. Монтаж конструкции выполняется без использования сложных инструментов. На стенде можно разместить внешние и внутренние полки. При необходимости на нем можно установить внешние и встроенные светильники. Благодаря разделению информации на отдельные блоки можно повысить возможности ее восприятия посетителями. Чаще всего стенды Fold Up применяются для сообщений информационного характера.