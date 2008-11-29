В Україні опублікували нові будівельні норми

Зокрема, мова йде про норми містобудування, а також шкіл, вулиць і доріг.

Норми вступлять в силу з 1 вересня. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України опублікувало повні тексти нових державних будівельних норм. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прийняті ДБН по містобудуванню, шкіл, вулиць і доріг вже з'явилися на сайті Мінрегіону. Вони вступають в силу з 1 вересня і є обов'язковими до виконання для архітекторів, проектувальників, будівельників. Тільки в цих оновлених ДБН налічується близько 150 істотних змін для безпеки і комфорту людей. І ми продовжуємо активно працювати над оновленням будівельних норм в подальшому ", - розповів заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе.