Покарання для чиновників: за критику української мови - звільнять, а за хабар - оштрафують

Проти заступника голови МОЗ Лінчевського розпочато дисциплінарне провадження. "КП" в Україні "вивчила, як і за що карають чиновників.

Скандал з висловлюванням заступник голови МОЗ Олександра Лінчевського про те, що виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном недоцільно, оскільки "вони всі помруть", вщух після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився почати дисциплінарне провадження стосовно високопоставленого чиновника.

"Знаючи прем'єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно мали місце, йому точно не поздоровиться", - написав на своїй сторінці в Facebook прес-секретар прем'єра Василь Рябчук. Є висока ймовірність, що Лінчевський в результаті втратить крісло в Міністерстві охорони здоров'я.

Пісня і червоні прапори - привід для звільнення

У лютому цього року мер Дніпра Борис Філатов звільнив за угодою сторін свого заступника Світлану Епіфанцеву після її критичних висловлювань про українську мову. Напередодні Епіфанцева опублікувала в Facebook пост про те, що в місті закрили один з кінотеатрів через низьку відвідуваність. Причиною, за її словами, послужила заборона російських фільмів і показ іноземних тільки українською мовою.

У Кривому Розі за виконання на 9 Травня пісні, присвяченій солдатам РФ в Сирії "Поверніть пам'ять", посади позбулася заввідділом культури райради Валентина Ігнатова. Раніше, в лютому, в Кривому Розі був відсторонений від виконання своїх обов'язків командир місцевої військової частини В'ячеслав Мельник. На нього поклали провину за те, що 22 лютого в місті на заходах з нагоди 74-річчя визволення міста від німецької окупації нацгвардійці несли заборонені законом про декомунізацію червоні прапори.

За перевищення службових повноважень на початку року Мін'юст звільнив главу Львівського управління юстиції Ярослава Жукровського. В ході службового розслідування дисциплінарна комісія розглянула накази, підписані Жукровським, і виявила в них "ознаки порушення чинного законодавства". Наприклад, чиновник не дозволяв підлеглим користуватися реєстрами без його згоди і встановив "пряме підпорядкування окремих держслужбовців". До речі, раніше на цього чиновника скаржилися через встановлення дивних завдань на співбесіді при прийомі на роботу в місцеві органи юстиції:

А днями президент Петро Порошенко звільнив главу Татарбунарського району Одеської області Олександра Кривенка за відмову чиновника передати інвестору в оренду землю для будівництва сонячної електростанції.

Догану за антисемітизм

Офіційна статистика стверджує, що в 2017 році прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив лише одну догану. Вона стосувалася голови Укргосархівслужби Тетяни Баранової "в зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків".

За антисемітський вірш в Facebook отримав догану заступник начальника відділу з питань громадян Чернівецької ОДА Сергій Крупка. Такі дії чиновника назвали дисциплінарним проступком, який "шкодить авторитету державної служби".

Штрафи за хабарі і позбавлення премій за "Однокласники"

Часто чиновників штрафували за несвоєчасно подані е-декларації. Але бували й більш цікаві приводи для штрафів. Не так давно начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської ОДА Петра Камінського оштрафували на 25,5 тисячі гривень за ... хабар в розмірі 2 тисяч доларів.

Поширена практика покарання чиновників - позбавляти їх премій. Рік тому запорізьких чиновників, які відповідають за благоустрій міста, позбавили премій за те, що не навели порядок в місцях відпочинку. А кілька чиновників КМДА у такий спосіб були покарані за користування забороненими в Україні веб-ресурсами - Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" і інтернет-порталом "Яндекс".

За заклик відвойовувати землі у Угорщині звільнений генконсул в Гамбурзі

Через антисемітські висловлювання 30 травня позбувся посади генконсул України в Гамбурзі Василь Марущинець.

"Комісія вважає, що дії В. І. Марущинця несумісні з дипломатичною діяльністю і принципами державної служби, і запропонувала застосувати до нього дисциплінарні санкції у вигляді звільнення з посади державної служби", - сказано в повідомленні МЗС України.

В середині травня Марущинець став фігурантом неабиякого скандалу. У ЗМІ спливли публікації генконсула на його закритій сторінці в соцмережі. Для "друзів" він виправдовував Холокост, розстріли в Бабиному Яру, закликав відвойовувати землі у Польщі та Угорщині, розміщував фото в касці нацистського піхотинця.