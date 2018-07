Спасибі Місяцю: вчені з'ясували, як збільшився день на Землі за мільярд років

У міру того як Місяць віддаляється від Землі, обертання нашої планети сповільнюється, в результаті чого дні щорічно стають довше на 1 \ 75000 частку секунди.

Особливо зайнятим людям завжди здається, що день проходить дуже швидко. Втім, як з'ясували вчені, потрібно бути вдячним тому, що ми маємо сьогодні. Відповідно до недавнього дослідження, приблизно мільярд років тому день на Землі був на п'ять годин і 15 хвилин коротше. Втім, це було задовго до того, як складна форма життя поширилася по планеті.

І для тих, хто коли-небудь мріяв про збільшення кількості годин у добі, у геологів є хороші новини: дні на Землі як і раніше стають довшими.

У міру того як обертання Землі поступово сповільнюється, Місяць віддаляється від нашої планети все далі. Стівен Мейерс (Stephen Meyers) з університету Вісконсіна в Мадісоне і Альберто Малінверно (Alberto Malinverno) з Колумбійського університету підрахували, що за останні 1,4 мільярда років Місяць віддалилася від Землі на 44 тисячі кілометрів, і сьогодні дистанція між об'єктами становить понад 384 тисяч кілометрів .

Іншими словами, в минулому день був значно коротший, оскільки Місяць була набагато ближче до Землі і, відповідно, обертання Землі навколо своєї осі було іншим.

"У міру віддалення Місяця Земля стає схожа на обертову фігуристку, яка сповільнюється, коли вона витягує руки", - наводить аналогію Мейерс.

Ще зі школи ми знаємо, що рух Землі в космічному просторі залежить від інших астрономічних тіл, що роблять на неї вплив своєю гравітацією. Фізикам ці знання допомагають визначати варіації обертання Землі навколо осі і коливання.

Ці варіації в сукупності відомі як цикли Миланковича. Вони визначають, в яких районах Землі і в якій кількості з'являється сонячне світло, що також означає, що вони визначають кліматичні ритми планети. Мейерс і Малінверно вивчали ці коливання клімату по гірських породах, "який записав" в собі інформацію про сотні мільйонів років історії.

Фахівці хотіли визначити зміни відстані між Землею і Місяцем, а також зміни орбіти нашої планети, які відбувалися в минулому. Примітно, що до теперішнього часу вченим було важко обчислити потрібні показники, якщо мова йшла про час більш ніж 50 мільйонів років тому.

Авторам нової роботи допоміг статистичний метод, який об'єднує астрономічну теорію з геологічними спостереженнями. З його допомогою Мейерс і Малінверно вдалося краще вивчити геологічну минуле Землі, реконструювати історію Сонячної системи і виявити стародавні зміни клімату, зафіксовані в гірських породах.

"Ми хочемо навчитися вивчати камені, вік яких становить мільярди років, завдяки способу, який можна було б порівняти з тим, за допомогою якого ми вивчаємо сучасні геологічні процеси", - пояснює Мейерс.

Дослідники протестували метод на двох стратиграфічних гірських шарах. Щоб визначити частоту циклів Миланковича в далекій історії Землі, вчені розглянули співвідношення міді і алюмінію, пов'язані з кліматичними зміною в морських відкладеннях формації Сямалін в Китаї (вік 1,4 мільярда років) і китів хребті (вік 55 мільйонів років) в Південній Атлантиці.

Використовуючи такий підхід, вони змогли визначити відстань між Землею і Місяцем і тривалість дня.

Так дослідники з'ясували, що 1,4 мільярда років тому наша планета здійснювала повний оборот навколо своєї осі кожні 18 годин і 41 хвилину.

Іншими словами, в середньому тривалість дня на Землі збільшувалася приблизно на одну 74-тисячну частку секунди в рік, починаючи з докембрійського періоду. Очікується, що такий день буде і далі ставати довшим.

"Нам було цікаво реконструювати цикли Миланковича, оскільки вони є потужним інструментом для оцінки історії нашої планети і Сонячної системи. Вони немов покажчики на дорозі, що дозволяють нам орієнтуватися в геологічній історії", - говорить Мейерс.

Наприклад, продовжує вчений, виявлення циклів Миланковича у відкладеннях, що охоплюють останні мільйони років, докорінно змінило уявлення про природу льодовикових епох.

Що стосується Місяця, то він в майбутньому не буде віддалятися від нас нескінченно і в одну прекрасну мить не попрощається з Землею назавжди. В якийсь момент (і це відбудеться зовсім не скоро) Селена досягне незмінної точки, коли її буде видно тільки з однієї половини планети і ніколи не буде видно з іншої.

Автори роботи розповіли про результати своєї роботи в статті, опублікованій в науковому виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.