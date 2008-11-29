У Мінфіні заявили про дефіцит бюджету

Загальний фонд держбюджету за п'ять місяців цього року зведений з дефіцитом 14,2 млрд гривень, тоді як в минулому році він становив 6,6 млрд гривень. У держбюджеті на 2018 рік встановлено граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд гривень.

Дефіцит державного бюджету України в січні-травні 2018 року склав 9,2 млрд гривень, тоді як в минулому році держбюджет за цей період був зведений з профіцитом 26,5 млрд гривень. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Мінфіну в середу, 27 червня.

Так, загальний фонд держбюджету за п'ять місяців цього року зведений з дефіцитом 14,2 млрд гривень, тоді як в минулому році дефіцит загального фонду держбюджету склав 6,6 млрд гривень. Витрати бюджету за січень-травень 2018 року були рівні 379,9 млрд гривень, що на 26,6% вище показника за аналогічний період 2017 го. Мінфін уточнює, що видатки за загальним фондом зросли на 24,8% - до 354,1 млрд гривень. При цьому Мінфін відзначає зростання доходів держбюджету на 13,5% в порівнянні з п'ятьма місяцями 2017 року - до 369,7 млрд грн. Доходи загального фонду зросли на 22,7% - до 337,7 млрд гривень. Надходження від податків зросли на 18,3% - до 298 млрд гривень. Серед податкових надходжень найбільше зростання показав податок на прибуток - на 77,9% до 50,6 млрд гривень. При цьому надходження від рентних платежів скоротилися на 41,7% - до 13,1 млрд гривень.

Надходження від податку на додану вартість (ПДВ) зросли на 18,3% за п'ять місяців цього року до аналогічного періоду 2017 го - до 147,4 млрд гривень, в той же час на 14,4% зросло відшкодування ПДВ - до 54,8 млрд гривень. У той же час доходи бюджету від податку на доходи з фізичних осіб (ПДФО) виросли на 22,5% - до 34,1 млрд гривень. Неподаткові надходження зросли на 68% до 68 млрд гривень, в тому числі 32 млрд гривень - кошти, перераховані Національним банком України, 8 млрд гривень - плата за видачу ліцензій на використання радіочастот.

Раніше повідомлялося про те, що держбюджет втрачає мільярди гривень через "чорний" імпорт.