Консультация офтальмолога: обслуживание офисных работников

Напряженный рабочий график и необходимость долгого работать за монитором сказывается на состоянии здоровья глаз. Своевременная консультация офтальмолога поможет выявить патологию на ранних этапах. Курс лечения восстановит здоровье связок и мышц глаза. Именно поэтому рекомендуется включить посещение офтальмолога в регулярный список медицинского обслуживания офисных работников.

Для чего нужен осмотр

Работа за монитором и с аналогичными устройствами дает большую нагрузку на зрительный орган. Любо экран излучает незаметное глазу мерцание. Оно сильно влияет на восприятие аккомодацией окружающих предметов.

Дополнительной нагрузкой являются:

нервное истощение;

нерегулярный режим сна;

снижение витаминов в пищи;

излучение экрана.

В результате человек может за короткий срок лишится здорового восприятия. Усиленные нагрузки приводят к растяжению или гипертонусу мышц, управляющих аккомодацией зрачка. Что приводит к появлению близорукости или дальнозоркости.

На ранних стадиях снижения зрительных функций достаточно пропить витамины и сбалансировать диету. Для восстановления зрения существует масса препаратов, которые может назначить врач. Квалифицированный офтальмолог подскажет процедуры, которые быстро восстановят здоровье глаз.

Как часто проходить обследование?

Для профилактического осмотра рекомендуется посещения офтальмолога раз в год. При первых признаках резкого ухудшения зрения стоит обратиться к специалисту немедленно. Дальнейший график назначается индивидуально.

Частота посещений зависит от возрастных особенностей. Для женин до 50 лет предлагается проходить офтальмологическое обследование 1-2 раза в год. Особенно если они планируют зачатие ребенка. Вынашивание плода сказывается на состоянии организма в целом. Чаще всего первыми страдают глаза.

Людям с возрастным порогом 40-50 лет посещать специалиста рекомендуется раз в 4 месяца. Особенности состояния организма и степень перенесения нагрузок дает эффект быстрого ухудшения зрения. Именно поэтому момент изменения сложно уловить без помощи специалиста.

Что входит в обслуживание?

В обслуживание кабинета офтальмолога входит:

устный опрос пациента;

визуальный осмотр;

обследование с помощью биомикроскопа - проверка глазного дна);

проверка зрения на таблице «ШБ».

Если специалисту понадобится более подробный отчет о состоянии зрительного органа, назначаются спецпроцедуры. Он может назначить проверку внутричерепного давления с применением тонометра. Использование специального микроскопа позволяет более точно обследовать глазное дно.

В офтальмологическом центре «Світ зору» схема лечения или процедур назначается после получения всех результатов. Она может включать как медикаментозное лечение, так и простые процедуры. Специалист обязан предоставить несколько схем, чтобы пациент мог выбрать оптимальный для себя вариант.