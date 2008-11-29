Кабмін схвалив план боротьби з тіньовими схемами на митниці

В уряді розповіли про нові корупційні схеми. У Кабміні впевнені, що схеми можна ліквідувати за допомогою злагодженої роботи силовиків.

Кабінет міністрів України затвердив план боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

Порошенко зробив різку заяву за корупційні злочини "За цей рік з'явилися нові схеми, за які треба жорстоко карати.

Сьогодні презентую чіткий план дій, лідируюча роль належить МВС, ГФС, Національній поліції ", - зазначив Гройсман. Він навів приклади кількох корупційних схем. "Перша схема - оформлення транспортних засобів як порожніх. Наприклад, мікроавтобус забитий цінним товаром, а його за змовою структур ... оформляють як порожній, тобто 0 гривень потрапляє в бюджет. Друга схема - так звані "піджаки": коли фура цінного товару перевозиться фізособами за нормою на кожну, не сплачуючи належних податків ", - розповів Гройсман.

Крім того, існують схеми з підробкою документів на дорогі товари, використання офшорних компаній для повернення конфіскованого на митниці товару, "чорна контрабанда" через лісосмугу, а також незаконне ввезення нафтопродуктів на територію України.

"Ще одна схема - шостий метод розрахунку митної вартості. Тобто, є п'ять методів розрахунку митної вартості, а шостий - інший, невизначений, і його часто використовують для того, щоб приховати контрабанду ", - зазначив Гройсман.

За його словами, всі ці схеми можна ліквідувати за умови належної роботи правоохоронців.