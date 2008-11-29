ЄС надасть Україні черговий кредит на € 1 млрд

Європарламент (ЄП) схвалив виділення Україні нового пакета фінансової допомоги від ЄС у розмірі до 1 млрд євро. Остаточне підписання угоди про надання фіндопомоги відбудеться в липні.

Потім ЄС і Україна повинні підписати меморандум про взаєморозуміння. У документі вкажуть заходи і реформи, які необхідно прийняти і провести Україні для отримання кредитів, повідомляє РІА "Новости". Віце-президент Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс на слуханнях в ЕП назвав умову надання Україні нової фінансової допомоги. За його словами, фінансова підтримка "строго пов'язана" з проведенням антикоруппційних реформ в країні.

Домбровскіс підкреслив, що Україна не виконала обіцянки по боротьбі з корупцією, які дала в рамках попередньої програми фіндопомоги. Однак віце-президент ЄК закликав "в найкоротші терміни "виділити кошти Україні. На його думку, високий ризик "зворотного ходу реформ".

Домбровскіс вважає, що транш ЄС необхідний для підтримки української економіки. У 2018-2019 рр. Києву доведеться виплатити багато боргів, що "накладає дуже важкий тягар на державний бюджет". "Ми не можемо дозволити Україні потерпіти невдачу", - заявив віце-президент ЄК.

Чотирирічна програма допомоги МВФ передбачає виділення Україні $ 17,5 млрд. У березні 2015 р перерахований перший транш в розмірі $ 5 млрд, в серпні того ж року - другий транш в розмірі $ 1,7 млрд. У 2016-2017 рр. Україна отримала по одному траншу в розмірі $ 1 млрд кожен. Київ розраховував отримати п'ятий транш до кінця 2017 р проте цього досі не сталося.

Однією з умов надання кредиту є створення на Україні антикорупційного суду. Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон 11 червня.

Тим часом Порошенко очікує найближчим часом остаточного рішення Ради ЄС про виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі до 1 млрд євро. "Спасибі всім друзям України в Європарламенті і європейських інститутах за єдність в підтримці України ... Чекаю схвалення найближчим часом остаточного рішення з боку Ради ЄС", - зазначив Порошенко в Facebook.

З 2014 року Україна вже отримала приблизно 2,8 млрд євро в рамках програм фіндопомоги, нагадав Порошенко.