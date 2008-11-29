Унікальний матеріал змусить зубну емаль регенерувати

Спеціально розроблений рекомбінантний білок змушує нанокристали апатиту вибудовуватися в високоорганізовані структури.

Зубна емаль є найбільш твердою тканиною організму людини. Саме вона, завдяки своїй високоорганізованій структурі, стримує натиск кислотовмісних продуктів, екстремальних температур і силового впливу при кусанні і жуванні. Але є одна проблема - емаль все ж не вічна і процеси її руйнування призводять зрештою до болів і втрати зубів. За існуючими даними, стикається з цим близько половини населення Землі.

Словом, пошук способів відновлення емалі - це одне з першочергових завдань сучасної стоматології, яка до цих пір не вирішена остаточно. У новому дослідженні міжнародна команда фахівців на чолі з Альваро Мата (Alvaro Mata) і Шерифом Ельшаркаві (Sherif Elsharkawy) з Лондонського університету королеви Марії розробили новий спосіб вирощування високоорганізованих мінералізованих матеріалів, які можуть володіти такими ж видатними фізичними властивостями, як природна зубна емаль.

Як повідомляється в статті, опублікованій вченими в виданні Nature Communications, в основі методу лежить використання певного рекомбінантного еластіноподібного біополімера. Він здатний ініціювати і направляти зростання нанокристалів апатиту подібно до того, як це відбувається при розвитку емалі в організмі людини. При цьому подовжені нанокристали організовуються в мікроскопічні призми, які потім об'єднуються для заповнення макроскопічних порожнин.

"Це неймовірно цікаво, тому що простота і універсальність цієї платформи для процесу мінералізації відкриває нові можливості для лікування і регенерації тканин зубів, - розповідає доктор Ельшаркаві в прес-релізі університету. - Наприклад, ми могли б розробити кислотостійкі бинти, які будуть проникати в відкриті дентинні канальці, минералізувать і захищати їх при лікуванні гіперчутливості дентину".

Автори роботи також відзначають, що крім захворювань дентину, за допомогою їх методики контрольованої мінералізації можна буде боротися з проблемами чутливості і руйнування зубів. Більш того, техніка обіцяє бути не менш ефективною і при лікуванні кісткової тканини.

Словом, цілком ймовірно, що новий виток розвитку в найближчому майбутньому очікує не тільки стоматологію, але і регенеративну медицину в цілому. Також вчені сподіваються, що їх дослідження дадуть більш повне уявлення про роль білка в розвитку твердих тканин і проблемах, пов'язаних з неправильним його виробленням.