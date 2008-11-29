Как не запутаться среди огромного разнообразия медицинских учреждений!

Разнообразие частных клиник просто поражает, особенно когда речь идет о больших городах. Но все ли они соответствуют заявленному уровню? Можно ли на 100% доверять работающим там специалистам?

Разнообразие частных клиник просто поражает, особенно когда речь идет о больших городах. Но все ли они соответствуют заявленному уровню? Можно ли на 100% доверять работающим там специалистам? Сейчас мы рассмотрим на что стоит обратить внимание, придя впервые в медицинское учреждение.

Насколько в помещении уютно, чисто и комфортно создает первое впечатление об учреждении. В поликлинике обязательно должно быть все чисто и стерильно. Пыль и грязь свидетельствует о недобросовестном отношении и о царящем хаосе. Поэтому не удивляйтесь если в такой поликлинике будет постоянная путаница с документами, расписанием и т.д.

Обратившись за медицинской помощью, обязательно попросите взглянуть на лицензию. Только лицензированные поликлиники имеют право осуществлять лечебную деятельность, а отсутствие этого документа карается законом. Немаловажно наличие аккреционного сертификата. Он свидетельствует что учреждение прошло специализированную комиссию и соответствует строгим нормам. Клиники в Киеве - http://medlife.pro/clinics, имеющие высшую категорию – самые лучшие, и отдавать предпочтение следует только им. И последний важный документ – сертификат качества ISO, являющийся подтверждением полного соответствия медицинского учреждения нормам Международной организации по стандартизации. Чтобы получить этот сертификат клиники должны пройти множество международных проверок.

В любом медицинском учреждении высшей категории ответственно относятся к выбору персонала – врачей, мед сестер, администратора и т.д. Все без исключения должны быть внимательными и отзывчивыми. Администратор обязан подробно ответить на интересующие вопросы общего характера, ознакомить с правилами, царящими в поликлинике, помочь заполнить необходимые бумаги. Этот человек должен обладать исчерпывающей информацией об осуществляемых дополнительных процедурах.

Внимательным должен быть и врач, он обязан принимать Вас своевременно, а в экстренных случаях – объяснить ситуацию. Хороший доктор никогда не будет торопить пациента, выслушает все жалобы, задаст нужные вопросы, обязательно поинтересуется есть ли сопутствующие заболевания и какие лекарства принимали в последнее время.

Мы часто, выбирая медицинский центр, руководствуемся стоимостью услуг, но этот подход не совсем верный. В первую очередь следует обращать внимание на квалификацию врача и категорию клиники и только в этом случае результат превзойдет все ожидания!