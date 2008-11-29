ТОП-5 самых популярных автоматов Плей Фортуна

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Азартным гостям казино всегда понравится вращение барабана Resident. Шанс на некоторое время примерить роль отважного разведчика никого не оставляет равнодушным. Классическое оформление, сочетаясь с яркой анимацией, неизменно захватывают дух геймеров.

Одним из наиболее креативных решений считается Zoloto Partii. Аппарат переносит гостей казино во времена Советского Союза. Слот полностью пронизан уникальной атмосферой СССР, наполнен соответствующей символикой. В качестве музыкального сопровождения выбран гимн Советского Союза.

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