Зарплати українців зростають

У порівнянні з квітнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 2,9%. Традиційно найбільший рівень зарплати був у Києві.

В Україні середня заробітна плата в травні 2018 року склала 8 тисяч 725 гривень. Про це повідомляється на сайті Держстату.

У порівнянні з квітнем 2018 р середня зарплата збільшилася на 2,9%. Відзначимо, в порівнянні з травнем 2017 р середня зарплата виросла на 27,6%. Індекс реальної зарплати в травні 2018 року порівняно з квітнем 2018 р склав 102,9%, а відносно травня 2017 року - 114,1%.

Згідно з даними Держстату, найбільші зарплати були в сфері фінансів і страхової діяльності - 15 тис. 639 грн, інформації та телекомунікації - 13 тис. 939 грн. Зарплата вчених і технарів склала 13 тис. 363 грн, чиновників державно управління і оборони, а також сфери обов'язкового соцстрахування - 12 тис. 139 грн. Середня зарплата в сільському господарстві склала 7 тис. 713 грн, в промисловості - 9 тис. 387, у будівництві - 7 тис. 539 грн. Найменший рівень середньої зарплати був у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги - 5 тис. 747 грн.

По регіонах традиційно найбільший рівень зарплати був у Києві - 13 тис. 286 грн, найменший - в Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (6 тис. 997 грн, 6 тис. 870 грн і 6 тис . 775 відповідно).