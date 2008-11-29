Масла для догляду за шкірою: чому вони, можливо, краще кремів

Ви знаєте, чому Дженніфер Еністон і Емма Стоун в кожному інтерв'ю на тему догляду кажуть, що вони використовують натуральні масла? Тому що це здається цілком логічним, якщо ви хочете мати більш молоду і здорову шкіру, уникнувши впливу на неї потенційно шкідливих хімічних речовин і знизивши ризики, пов'язані з алергічними реакціями.

Дерматологи погоджуються, що інгредієнт для догляду за шкірою може майже повністю змінити стан шкіри при правильному застосуванні. Точно так, як багаті жирними кислотами масла в раціоні можуть змінити самопочуття.

Чому масла для шкіри - це добре

Коли ми дивимося на красиву шкіру, ми бачимо клітини, наповнені достатньою кількістю природних масел. З віком масла, вироблені шкірою самостійно, зменшуються, так що наше основне завдання на цьому етапі - доставити їх назад. І це, нагадує HuffPost, один з найважливіших способів підтримки молодості шкіри обличчя, оскільки здоровий ліпідний бар'єр не просто захищає її від різного роду пошкоджень, але і допомагає їй утримувати вологу, що безпосередньо впливає на зовнішній вигляд.

Як працюють масла

Коли масла наносяться на шкіру, вони всмоктуються безпосередньо в верхні шари епідермісу, де майже миттєво починають працювати, покращуючи функцію ліпідного бар'єру. Швидше за все, кажуть фахівці, ви побачите зміни вже після 1-2 застосувань. Ну, а після 1-2 місяців використання, коли ліпідний бар'єр буде в кращій своїй формі, ви помітите, що здорове світіння і рум'янець стали звичайними, а не винятковими станами вашої шкіри.

Крем або масло: що краще вибрати

Почнемо з того, що креми складаються в основному з воску і води з додаванням невеликої кількості масел. Воск утворює захисний шар на шкірі, допомагаючи їй утримувати вологу, необхідну для нормального функціонування і адекватної регенерації клітин. Звучить непогано, правда?

Але у воску є два основних недоліки: перший - чим більше ви використовуєте, тим більша ймовірність забитих пор; другий - воскової бар'єр може перешкоджати проникненню в шкіру масляних компонентів крему, які їй особливо потрібні. Ймовірно, саме це є причиною того, що креми мають більш високі показники зниження ефективності з плином часу. Так, спочатку вони будуть працювати, причому, дуже добре, але чим довше ви використовуєте улюблений крем, тим гірше стає його дія.

У порівнянні з водними, восковими і синтетичними продуктами в форматі крему, натуральні масла доставляють в шкіру всі корисні речовини, які в них містяться. Роговий шар - верхній шар шкіри, що складається з відмерлих клітин, утримуваних разом ліпідами - є тим бар'єром, який захищає шкіру від шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. У той же час невеликі ліпідні пошкодження відбуваються щодня, так що підтримка ліпідного бар'єру здоровим абсолютно необхідно.

Чим ще корисні натуральні масла

Крім підтримки цілісності ліпідного бар'єру, масла сповільнюють пероксидний (викликаний вільними радикалами) і окислювальний збиток. Причина, чому це повинно вас хвилювати, звучить просто і зрозуміло - зморшки. При контакті зі світлом починається пероксидне окислення ліпідів, в результаті чого вони втрачають основну частину своїх бар'єрних здібностей. Простіше кажучи в ліпідній «матриці» утворюються дірки, які і призводять до втрати пружності шкіри і утворення зморшок.

Другий важливий момент - ексфоліація. Дерматологи пояснюють, що ліпіди в оліях відшелушують не менш ефективно, але куди більш дбайливо, ніж AHA, здатні позбавити шкіру важливих природних олій. Скраби, косметичне мило та інші радикальні методи позбавлення від відмерлих клітин здатні, усуваючи захисний шар шкіри, змусити її робити більше масел, які ви як раз і намагаєтеся контролювати. При регулярному застосуванні це здатне привести до надлишку себума і перетворенню «нормальної» або «комбінованої» шкіри в «жирну», що навряд чи приведе вас у захват.

Корисно мати на увазі й те, що раціональне використання жирних кислот на обличчі, навпаки, зменшує кількість запалень шляхом стабілізації ліпідного бар'єру, а разом з тим і відновлення антимікробної активності на поверхні шкіри.

Масла, які ви наносите на шкіру, взагалі не повинні мати недоліків, попереджають косметологи. Наприклад, багато ефірних масел цитрусових чудово пахнуть, але вони фотосенсибілізують шкіру (роблять її більш сприйнятливою до УФ-пошкоджень), так що їх точно не варто використовувати влітку.