Як справа "Гаврилівських курчат" вплине на ціни в Україні

Експерти кажуть, що поки діяльність підприємства не припинена, курятина дорожчати не буде.

В Україні розгорається скандал, пов'язаний з другим за величиною виробником курятини.

Генеральна прокуратура України 6 червня провела 14 обшуків в приміщеннях одного з найбільших аграрних холдингів в Київській області - "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата"). Підприємство підозрюють в порушенні правил екологічної безпеки і санітарних норм. Тушки загиблих курчат, нібито, поховали прямо в поле. Після обшуку приміщення, яке належить ТОВ "Агромарс", слідчі Нацполіціі прийняли рішення затримати власників холдингу Марину і Євгена Сігал і виконавчого директора Олексія Марченка.

Все це могло б пройти повз увагу простого українця, якби не той факт, що справа стосується другого за величиною українського виробника курятини. А, як відомо, якщо на підприємство приходять перевірки, то до його зупинки теж недалеко. Але експерти поки радять не хвилюватися.

- Поки арешт керівництва агрохолдингу ніяк не вплине на ціни, - розповів КП в Україні генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. - Підприємство працює, незважаючи на звинувачення в нанесенні збитку екології. Однак, якщо буде припис правоохоронних органів закрити підприємство, то, звичайно, курятина може трохи подорожчати. "Гаврилівські курчата" - це другий за розмірами гравець на українському ринку. Але, ще раз повторюся, поки передумов для підвищення цін немає.