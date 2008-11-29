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Макрон: міграційна криза стала політичною

Міграційний криза в Європі вже перетворилася  в політичну. Про це журналістам заявив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи підсумки екстреного саміту з міграції  з 28 країн ЄС.

Напередодні зустрічі Макрон підкреслив, що з 2015 р Європа відчуває сильний тиск з боку міграційних потоків.

"На основі спільної роботи ми змогли значно знизити інтенсивність цього потоку, але переміщення мігрантів всередині Євросоюзу залишаються досить значними. І тепер ми маємо справу в першу чергу з політичною кризою, пов'язаною з міграційними питаннями", - заявив президент Франції.

Підводячи підсумки засідання, Макрон підкреслив, що в ході дискусії були "усунуті рішення, що не відповідали європейським цінностям і міжнародному гуманітарному праву". За його словами, учасникам саміту вдалося досягти консенсусу щодо роботи з країнами транзиту мігрантів, а також захисту кордонів і внутрішнього функціонування ЄС.

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