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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Макрон: міграційна криза стала політичною
Міграційний криза в Європі вже перетворилася в політичну. Про це журналістам заявив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи підсумки екстреного саміту з міграції з 28 країн ЄС.
Напередодні зустрічі Макрон підкреслив, що з 2015 р Європа відчуває сильний тиск з боку міграційних потоків.
"На основі спільної роботи ми змогли значно знизити інтенсивність цього потоку, але переміщення мігрантів всередині Євросоюзу залишаються досить значними. І тепер ми маємо справу в першу чергу з політичною кризою, пов'язаною з міграційними питаннями", - заявив президент Франції.
Підводячи підсумки засідання, Макрон підкреслив, що в ході дискусії були "усунуті рішення, що не відповідали європейським цінностям і міжнародному гуманітарному праву". За його словами, учасникам саміту вдалося досягти консенсусу щодо роботи з країнами транзиту мігрантів, а також захисту кордонів і внутрішнього функціонування ЄС.
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