Кожні 30 секунд країну в пошуках роботи покидає один українець

Наших співгромадян жене з України бідність.

В останні кілька років трудова міграція стала одним з найсерйозніших викликів для нашої країни, а безвіз тільки посилила цю ситуацію. Втомившись від невизначеності і порожніх обіцянок "кращого життя", мільйони українців намагаються знайти своє місце під сонцем самостійно і, бажано, подалі від батьківщини.

Очевидно, що українців жене з країни бідність, адже основна причина, по якій наші співгромадяни виїжджають за кордон - це пошук більш високооплачуваної роботи, ніж в Україні. Жителі депресивних регіонів вносять суттєве уточнення - пошук хоч якоїсь роботи! Не дає розслабитися і статистика, яка стверджує: на сьогодні тільки офіційно зареєстрованих безробітних в країні - 316 тис., а реальний рівень безробіття приблизно вшестеро вище - близько 1,8 млн осіб.

Точних даних, скільки українців зараз працює за кордоном, немає, а експерти називають цифри від 5 до 8 млн. При цьому Україна входить до числа країн, економіка яких безпосередньо залежить від експорту трудових ресурсів. Фактично надходження від трудової міграції вже давно стали важливою складовою вітчизняної економіки: згідно з даними НБУ, в 2015-му заробітчани переслали на батьківщину 7 млрд доларів, в 2016-м - 7,5 млрд доларів, а в 2017-м - 9,3 млрд доларів. Можливо, саме з цієї причини уряд заявляє про "загрозу національній безпеці країни" тільки на словах, в той час як видимих кроків для зниження рівня трудової міграції як не було, так і немає.

Експерти не сумніваються, що тенденція виїзду за кордон продовжиться, адже європейські країни, в першу чергу Польща, активно заохочують приплив трудових мігрантів з України. В результаті українці, багато з яких отримали освіту за бюджетні гроші, піднімають економіку інших країн, в той час як соціальна, демографічна і економічна ситуація в Україні погіршується з кожним днем.

Масштаби трудової міграції з України наочно демонструє в режимі онлайн сайт ukrainianpeopleleaks.com. Згідно з його даними, в пошуках кращого життя з України щохвилини їдуть двоє людей.