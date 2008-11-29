Уряд оголосив війну контрабанді: які товари зникнуть з полиць магазинів?

У Кабміні розробили план протидії контрабанді та тіньовими схемами на митниці.

Великі рибини прем'єра

В Україні перед виборами будуть рішуче боротися з контрабандою. Як кажуть в Кабміні, в зв'язку з цим уряд і правоохоронні відомства розробили план дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою і тіньовими схемами на митниці.

- Сьогодні провели спільну нараду з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, керівниками НАБУ і САП, ДФС, СБУ, - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман після наради з силовиками. - Тема на порядку денному - ефективна боротьба з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. У минулому році всі наші зусилля, які ми направили на детінізацію роботи митниці, дали додатково в бюджет 70 млрд грн. Переконаний, що десятки мільярдів ще в кишенях тіньовиків - тих, хто займається схемами, кришує контрабанду. Розуміємо, що там гуляють великі рибини, яких треба зловити і навести порядок.

Складно сказати, чого більше в цій заяві - бажання наповнити бюджет перед виборами або перенаправити контрабандні гроші в партійні фонди перед тими ж виборами, але факт залишається фактом - найближчим часом митницю буде лихоманити.

Постраждає споживач

Ні для кого не секрет, що люди біля кордону живуть здебільшого за рахунок контрабанди. І забезпечують вони нею не тільки себе, але і половину країни. При цьому найбільше контрабанди припадає на Росію, Білорусь і Молдову. Польща і Угорщина знаходяться на четвертому і п'ятому місцях.

В Україну везуть автомобілі і побутову техніку з Європи, декларуючи їх в кілька разів дешевше, порівняно недорогі "за бугром" м'ясопродукти, фрукти, овочі, дешевий одяг з Румунії, коньяк і тютюн з Молдови, цукор і т.п.

Багато українців купують контрабандні товари через інтернет або на ринках, підозрюючи, що він потрапив в країну не зовсім законно, але вважають за краще купити його за нижчою ціною.

- Вибирав недавно посудомийку, - розповідає киянин Андрій. - Звернув увагу, що є два види інтернет-магазинів - одні готові привезти її хоч завтра, але за ціною близько 9 тисяч гривень, а є магазини, які привозять їх під замовлення з терміном поставки в тиждень, але у них ця ж модель коштує 6 -6,5 тисяч гривень. Коли став розбиратися в чому справа, то виявилося, що більшість техніки їде з Польщі. Мені як споживачу питання ціни важливо, тому я готовий почекати, щоб заощадити.

Приблизно так само потрапляють в Україну і європейські делікатеси. На будь-якому більш-менш великому ринку є магазинчик, де можна купити хамон, прошуто, французькі сири з пліснявою, оливки за ціною значно нижче, ніж вони продаються в мережевих продуктових магазинах. Так само поставляються кави, чаї, миючі засоби та багато іншого.

Якщо перевірки на митниці затягнуться, то першими з полиць магазинів почнуть зникати швидкопсувні продукти, терміни поставок яких зазвичай - від декількох днів до тижня.