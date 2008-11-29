Країни ЄС виступили проти загального бюджету єврозони

12 країн Європейського союзу виступили проти проекту створення єдиного бюджету єврозони, запропонованого Францією і Німеччиною.

Про це з посиланням на лист міністра фінансів Нідерландів повідомило видання Financial Times. Як зазначається, глава голландського Мінфіну Вопке Хокстра надіслав листа президентові Єврогрупи Маріо Сентено з запереченнями проти проекту бюджету єврозони з боку Австрії, Бельгії, Данії, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Мальти, Фінляндії, Швеції та Естонії.

Хокстра заявив про те, що "є широкі розбіжності" в питанні про необхідність створення подібного бюджету. За його словами, які наводить FT, ряд країн висловили побоювання з приводу "моральних ризиків" і питань "фіскальної нейтральності", що виникають при розгляді запропонованого проекту.

З ініціативою створення загального бюджету єврозони виступили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. За підсумками переговорів 19 червня в німецькому замку Мезеберг глави двох країн прийняли спільну заяву по "дорожній карті" подальших реформ Євросоюзу, в тому числі закликавши до створення з 2021 р загального бюджету єврозони.