На зло "п'ятій колоні": Порошенко запропонував зміну до Конституції

Президент хоче відобразити в документі стремління України до членства в ЄС і НАТО.

Петро Порошенко анонсував зміни, які хоче внести в Конституцію. Президент запропонує депутатам проголосувати за закріплення стратегічного напрямку руху України до членства в ЄС і НАТО. Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня Конституції.

- Найближчим часом мною буде переданий до Верховної Ради проект змін до Конституції - поправка, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов'язані одна з одною. Це вступ України до Європейського Союзу і вступ України в НАТО.

За словами Порошенка, про те, що більшість українців хочуть рухатися в бік ЄС і НАТО, говорять численні опитування.

- По-перше, європейська та євроатлантична інтеграція чітко відповідають національним інтересам України. По-друге, орієнтація на Євросоюз і Північноатлантичний Альянс підтримуються абсолютною більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка громадської думки, - додав він.

Також Порошенко розповів про "п'яту колону", яка хоче підірвати ці устремління.

- По-третє, існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх і внутрішніх обставин. І відбувається вона не тільки від тих сил, які заслужили собі репутацію п'ятої колони, - сказав президент.

За його словами, "серед політиків все більше стає охочих поставити під сумнів наш чітко вивірений європейський курс, і нам вже окремі безвідповідальні політикани малюють необхідність повернення на Схід".

- Щоб ніхто і не думав петляти, впевнений, що це повинно бути прямим текстом зафіксованим в Конституції.

Порошенко вважає, що починати роботу в цьому напрямку потрібно "негайно". Тому від нинішнього складу Верховної Ради він чекає "триста голосів за це рішення".

Під час одного з останніх опитувань 43% українців висловилися "за" вступ до НАТО, 33% - були "проти". Виступаючи перед студентами Української академії лідерства на початку червня, Порошенко заявив, що він мріє, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО до 2030 року.