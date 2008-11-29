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Возможно ли немедикаментозное лечение наркомании и алкоголизма
Существует достаточно много различных методик борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью. При этом процесс реабилитации может включать как медикаментозное, так и немедикаментозное лечение. Именно последнее вызывает в наше время наибольший интерес. О том, что же такое немедикаментозное лечение наркотической и алкогольной зависимости, а также в чем его преимущества, мы и поговорим сейчас.
Особенности немедикаментозного лечения
Как понятно из названия, наркологическая помощь - http://narconon.kiev.ua/lechenie-narkomanii-v-kieve/ такого типа предполагает комплекс процедур, не связанных с принятием определенных препаратов. Сразу стоит сказать, что алкоголь и наркотические вещества действуют не только на психологическом уровне, но еще и возбуждают тягу на уровне физическом. Именно чтобы побороть ее, и предназначены специальные препараты, которые уменьшают ломку, делают ее менее болезненной.
В то же время, сейчас многие врачи склоняются к тому, что немедикаментозные методы в таком случае более эффективные. Они предполагают комплексное воздействие на пациента. Создание максимально комфортных для выздоровления больного условий, а также специальные процедуры, помогают быстрее и надежнее вылечить алкоголизм и наркоманию. Сюда входит:
Кроме того, врачи нередко прибегают к психологическому воздействию на пациентов. Многие используют религию или гипноз, но такие практики подходят далеко не всем.
В чем преимущества подобного лечения
Среди причин воспользоваться немедикаментозным лечением наркомании и алкоголизма, можно выделить:
Именно немедикаментозное лечение наркомании и алогизма сейчас считается наиболее эффективным, так что комплекс таких процедур позволит вам или вашим близким избавиться от пагубной привычки, которая рушит жизни.
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