Возможно ли немедикаментозное лечение наркомании и алкоголизма

Существует достаточно много различных методик борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью. При этом процесс реабилитации может включать как медикаментозное, так и немедикаментозное лечение. Именно последнее вызывает в наше время наибольший интерес. О том, что же такое немедикаментозное лечение наркотической и алкогольной зависимости, а также в чем его преимущества, мы и поговорим сейчас.

Особенности немедикаментозного лечения

Как понятно из названия, наркологическая помощь - http://narconon.kiev.ua/lechenie-narkomanii-v-kieve/ такого типа предполагает комплекс процедур, не связанных с принятием определенных препаратов. Сразу стоит сказать, что алкоголь и наркотические вещества действуют не только на психологическом уровне, но еще и возбуждают тягу на уровне физическом. Именно чтобы побороть ее, и предназначены специальные препараты, которые уменьшают ломку, делают ее менее болезненной.

В то же время, сейчас многие врачи склоняются к тому, что немедикаментозные методы в таком случае более эффективные. Они предполагают комплексное воздействие на пациента. Создание максимально комфортных для выздоровления больного условий, а также специальные процедуры, помогают быстрее и надежнее вылечить алкоголизм и наркоманию. Сюда входит:

нормальный режим питания;

частое пребывание на открытом воздухе;

гимнастика;

занятия спортом;

посещение саун;

массаж;

озонотерапия;

углекислые ванны и пр.

Кроме того, врачи нередко прибегают к психологическому воздействию на пациентов. Многие используют религию или гипноз, но такие практики подходят далеко не всем.

В чем преимущества подобного лечения

Среди причин воспользоваться немедикаментозным лечением наркомании и алкоголизма, можно выделить:

отсутствие вредного воздействия на организм. Любой препарат оказывает определенное вредное воздействие. В случае с немедикаментозным лечением ничего такого не будет;

добровольность. В отличие от медикаментозного лечения, больного не заставляют принимать препараты. Он добровольно решает, стоит ли ему проходить все процедуры. Это положительно сказывается на психике пациента, а также увеличивает эффективность лечения;

улучшение иммунной системы и общего состояния здоровья. Комплекс таких процедур направлен на то, чтобы пациент начал себя лучше чувствовать и оздоровился.

Именно немедикаментозное лечение наркомании и алогизма сейчас считается наиболее эффективным, так что комплекс таких процедур позволит вам или вашим близким избавиться от пагубной привычки, которая рушит жизни.