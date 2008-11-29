Ердоган здобув перемогу на виборах. Що далі?

Глава ЦВК Туреччини Сади Гювен заявив про перемогу Реджепа Тайіпа Ердогана на президентських виборах. Він набрав абсолютну більшість голосів.

Згідно з останніми даними ЦВК Тайіп Ердоган набирає 52,5% голосів, його найближчий конкурент від основної опозиційної "Народно-республіканської партії" Мухаррем Індже отримує 30,7% голосів виборців.

Що стосується інших кандидатів, то Селахаттін Демірташ від курдської "Партії демократії народів" набирає 8,4%, Мерал Акшенер від опозиційної "Доброю партії" - 7,3%, Темель Карамоллаоглу, що представляє "Партію благополуччя", - 0,9%, Перінчек від партії "Батьківщина" - 0,2%, пише ТАСС.

У свою чергу "Народний альянс", сформований правлячою "Партією справедливості і розвитку" і "Партією націоналістичного руху", за підсумками обробки 99,9% бюлетенів отримує більшість депутатських мандатів у парламенті республіки, набираючи 53,6% голосів. Опозиційна "Народно-республіканська партія" заручилася підтримкою 22,7% виборців, "Партія демократії народів" - 11,6%, а "Хороша партія" - 10%. Решта політичних об'єднань не подолали 10% -й рубіж.

Відзначимо, що тепер Ердоган матиме вищі повноваження управління країною, тобто він зможе приймати ті рішення, які вважає за потрібне, практично не маючи якихось противаг.

Ринок відреагував негайно: турецька ліра зміцнилася до долара більш ніж на 1%, потім трохи знизилася, але в підсумку продовжила зміцнення.

Перемога Ердогана принаймні усуває невизначеність, яка негативно впливала на ринки Туреччини в цьому році і, ймовірно, позитивно позначиться на курсі ліри.

Разом з тим, якщо турецький президент знову заявить про своє бажання контролювати відсоткові ставки, спекулянти моментально почнуть продавати ліру. Це буде тривати до тих пір, поки ринок не відчує, що грошово-кредитна політика перебуває повністю під контролем ЦБ Туреччини.

До слова, з квітня регулятор різко підвищив ставку, щоб запобігти атакам на національну валюту, але найближчим часом будь-яке зниження буде сприйнято ринком негативно.

Поки ж Ердоган не коментує майбутнє грошово-кредитної політики і повноваження Центрального банку Туреччини. Швидше за все, зажадає час, для того щоб президент визначився із своєю позицією з цього приводу.

Варто також відзначити, що позитивна реакція турецької ліри може бути короткостроковою, оскільки її обвальне падіння в цьому році - результат не тільки політичних очікувань, але і результат розпродажів на ринках практично всіх країн, що розвиваються.