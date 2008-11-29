У Раду внесли законопроект, який дозволяє пройти люстрацію колишнім КДБіСТАМ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект. дозволяє застосувати закон "Про очищення влади" до колишніх штатних і не штатних співробітників КДБ СРСР і ГРУ СРСР. Зараз цим категоріям громадян заборонено займати державні посади і проходити процедуру люстрації.

На думку автора цього законопроекту № 8525, народного депутата Миколи Паламарчука, існуючий закон ущемляє права українців за "професійною ознакою".

- Дане обмеження суперечить конституційному принципу індивідуальної відповідальності, визначеного частиною другою статті 61 Конституції України - положення про критерії віднесення зазначеної категорії осіб де-факто виходять з презумпції вини осіб, які співпрацювали з колишнім КДБ СРСР (незважаючи ні вік останніх, на обсяг і характер відповідного співробітництва, на його тривалість) і вводять колективну відповідальність зазначених осіб за діяльність цих органів в цілому, - сказано в пояснювальній записці до документа.

- Закон жодним чином не враховує і той факт, що деякі із зазначених осіб могли добровільно залишити таку співпрацю, крім цього, така співпраця могла бути суто номінальною або дуже короткою, що не може їх ставити в один ряд з особами, які брали участь в істотних порушеннях прав людини або віддавали відповідні накази, - йдеться в записці до законопроекту.

З 2014 року діє закон про очищення влади. Він передбачає, що колишні агенти і штатні співробітники КДБ не можуть займати державні пости протягом наступних 10 років.