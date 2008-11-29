В Україні за 2 роки рівень корупції зріс до 73%

Кожен третій опитаний розповів, що його організація отримувала пропозицію дати хабар протягом останніх двох років.

В Україні рівень хабарництва та корупції за два роки зріс до 73%. Про це йдеться в дослідженні міжнародної компанії PwC.

- Рівень хабарництва і корупції в українських організаціях виріс з 56% в 2016 році до 73% в 2018 році. У світі лише 25% респондентів відповіли, що їх організації стикалися з випадками хабарництва і корупції, що майже втричі менше у порівнянні з українськими організаціями, - йдеться в результатах дослідження.

Крім того, кожен третій опитаний (33%) зазначив, що його організація отримувала пропозицію дати хабар протягом останніх двох років.

- Викликає занепокоєння той факт, що 23% респондентів очікують, що хабарництво і корупція, серед інших видів економічних злочинів та / або шахрайства, буде найбільш істотним для їх організацій з точки зору фінансових збитків чи інших наслідків в наступні два роки, - зазначено в звіті .

Компанія PwC проводить всесвітнє дослідження економічних злочинів і шахрайства на підставі відповідей, отриманих від більш ніж 7000 респондентів з 123 країн світу. Дослідження проводиться кожні два роки, починаючи з 2009 року.

ДО РЕЧІ:

Раніше, Верховна Рада прийняла закон про створення Вищого Антикорупційного суду. Документ прийняли "впевнено" - свої голоси віддали 265 народних депутатів при необхідних 226.

Прийнятий закон є "ключем" до затвердженого раніше основного закону "Про Вищий антикорупційний суд". У тому законі були прописані всі моменти роботи суду, а прийнятий сьогодні закон дозволяє почати формування суддівських органів.

Поки в Україні ніяк не можуть домогтися ефективних результатів в боротьбі з корупцією, в сусідній Румунії знайшли рецепт боротьби з цим злом, який приносить практичні результати. Хоча влада цієї країни зараз і намагається протидіяти ліквідації корупції, антикорупційні органи Румунії за підтримки активної частини суспільства ефективно борються з хабарництвом в середовищі можновладців.