Кабмін зробив важливу заяву по приватизації

В уряді вважають, що Україні потрібні інвестиції і гарантії їх захисту. Кабмін підготував на цей рік пакет з 35 законів. Кабінет міністрів України вже в цьому році забезпечить прогрес в процесі приватизації державних підприємств. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Цього року ми забезпечимо досить серйозно прогрес з точки зору приватизації державних компаній, який буде проходити на підставі нового закону. І саме цей процес приватизації, як я і обіцяв, буде повністю забезпечений, і на нього буде поширюватися, що дуже важливо, англійське право, а це додаткові гарантії залучення інвестицій в Україну ", - розповів Гройсман. Він зазначив, що Україні потрібні інвестиції і розвиток економіки, а також необхідно, щоб нова нормативна база забезпечила гарантії захисту цих інвестицій. "Тому ми підготували на цей рік пакет з 35 законів, частина з яких вже прийнята. Вони гарантують, в тому числі, дотримання права на інтелектуальну власність ", - зазначив Гройсман.