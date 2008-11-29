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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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На Марсі виявлена органіка
Марсохід Curiosity знайшов сліди органічних речовин на дні прадавнього озера в кратері Гейл на Марсі і виявив сезонні коливання рівня метану в атмосфері планети.
Про це повідомили в американському Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА).
Після того, як Curiosity пробурив породу поверхні землі, вчені виявили в них молекули органічних сполук, які, на думку дослідників, можуть утворюватися і без будь-якої участі живих організмів.
Відзначається, що хоча нові відкриття і не є відкриттям життя на Марсі, вони можуть бути важливим кроком до доказу того, що планета могла бути на ній будь-коли або населена і в даний час.
За словами представника НАСА Томаса Зурбучена, "цими новими дослідженнями Марс велить нам продовжувати курс на пошук свідків життя".
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