На Марсі виявлена органіка

Марсохід Curiosity знайшов сліди органічних речовин на дні прадавнього озера в кратері Гейл на Марсі і виявив сезонні коливання рівня метану в атмосфері планети.

Про це повідомили в американському Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА).

Після того, як Curiosity пробурив породу поверхні землі, вчені виявили в них молекули органічних сполук, які, на думку дослідників, можуть утворюватися і без будь-якої участі живих організмів.

Відзначається, що хоча нові відкриття і не є відкриттям життя на Марсі, вони можуть бути важливим кроком до доказу того, що планета могла бути на ній будь-коли або населена і в даний час.

За словами представника НАСА Томаса Зурбучена, "цими новими дослідженнями Марс велить нам продовжувати курс на пошук свідків життя".