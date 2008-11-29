Развлечения для любителей азарта Вулкан

Казино - всегда было привлекательным место для людей, стремящихся ощутить азарт и риск от различных игр. Кроме того, это популярное место для тех, кто хочет получить, помимо острых ощущений, дополнительный бонус в виде материального награждения. Чтобы удовлетворить все эти потребности, онлайн казино Вулкан предлагает всем желающим получить удовольствие от увлекательной игры не выходя из дома.

Бонусы казино Вулкан

Казино Вулкан доступно по адресу http://avtomaty-777-vulcan.org/ для любого желающего, у которого есть компьютер или смартфон с выходом в интернет. Чтобы игра стала интереснее, казино предлагает следующие виды бонусов, подогревающих азарт у игрока:

Депозитные бонусы, с 400% за первый и последующие депозиты. Кроме того, существуют также различные промо-коды, приходящие каждому игроку на электронную почту. Этот сервис облегчает ознакомление с акциями, которые предлагает игровой клуб Вулкан;

Бездепозитные. Игровые автоматы казино Вулкан так же предоставляют своим игрокам бездепозитные бонусы, начисляемые за активность клиента - чем чаще игрок заходит в казино, тем больше бонусов он может получить в подарок;

Бонусы за приглашенных друзей;

Акции.

Клуб Вулкан, играть в котором можно не только за бонусы, устраивает своим посетителям многочисленные акции и турниры. Суть турниров заключается в том, что игрок обязан зарегистрироваться в нем, внести первоначальный взнос и выиграть в него, получив большой куш. Кроме того, в процессе игры на любых слотах, игрок получает шанс победить в ежедневной лотереи, которая так же предполагает наличие разнообразных призов своим победителям. Таким образом, игрок не просто играет в игровые автоматы онлайн, но еще и испытывает удачу в дополнительных мини-играх среди зарегистрированных игроков.

Ассортимент игр

В отличии от привычного казино, Вулкан предлагает своим посетителям многочисленные игры, продуманные и разработанные лучшими специалистами индустрии азартных игр. Среди них игрок может выбрать:

Слоты. Эти автоматы так же носят название "однорукий бандит". Сути игры заключается в том, что клиент опускает денежные единицы (или их эквивалент) в специальные отверстия на автомате, после чего дергает специальный рычаг. В случае выигрыша на экране отображается ряд из одинаковых фигур или картинок. Игровой клуб Вулкан Россия предлагает сделать это онлайн. На нашем сайте собрано более 200 разнообразных слотов, различных по своим интерфейсам и сюжетных линий. Так же встречаются как классические, устаревшие автоматы, которые весьма просты в управлении и имеют минимум функций. Среди игроков наибольшей популярностью пользуются пятибарабанные слоты, с расширенным функционалом, усовершенствованной графикой и интересным сюжетом;

Настольные игры. К ним относятся наиболее популярные по всему миру блэкджек, покур и баккары;

Рулетки.

На сайте Казино Вулкан играть можно как в платном, так и бесплатном режиме. Стоит лишь учитывать, что платный режим доступен только для совершеннолетних пользователей, зарегистрированных на сайте казино. Регистрация занимает несколько минут, после чего игрок может с головой окунуться в привлекательный мир казино-игр.

Пополнение счета происходит с помощью любой платежной системы. Для этого используются QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney или платежные карты Visa и MasterCard. Деньги на счет поступают достаточно быстро, без каких-либо задержек. Вывод выигрышных сумм производится тем же путем.

Каждый зарегистрированный пользователь тут же получает бонус за регистрацию. Обычно, это депозит в размере 100% от суммы первого пополнения, которая обязана превышать 50 российских рублей.

VIP игроки имеют особую программу лояльности, которая зависит от размера выигрыша посетителя и его активности на сайте.