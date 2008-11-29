Секрет Клеопатри: чи правда, що ванна з молоком творить чудеса

Чи є сенс купатися в молоці? Шанувальники цього спа-ритуалу в домашніх умовах стверджують, що так. І з ними, що приємно, погоджуються дерматологи, помічаючи, що ванна навіть з невеликою кількістю молока здатна творити чудеса, видаляючи омертвілі клітини, зменшуючи ризик зморшок за рахунок масштабного зволоження і живлення і надаючи шкірі здорове сяйво завдяки вмісту в молоці правильного жиру.

Про те, як правильно приймати молочну ванну, що потрібно знати, перш ніж робити це щодня, і яке молоко краще всього вибирати - розповідаємо прямо зараз.

Легенда свідчить, що єгипетська королева Клеопатра щодня купалася не просто в молоці, а в скислому ослячому молоці, покликаному поліпшити колір шкіри і зробити її більш гладкою. Дерматолог з Нью-Йорку Дуглас Альтчек (Douglas Altchek) говорить, що він не рекомендував би використовувати для процедури кисле молоко, але якщо додавати в воду трохи звичайного молока, то це додатково наситить шкіру білками і поживними речовинами, включаючи вітамін Е, вітамін D і цинк.

Вітамін Е тут нейтралізує дію вільних радикалів - особливо шкідливих молекул, які провокують сухість шкіри. Вони також порушують нормальне вироблення колагену, який утримує клітини шкіри разом, підвищуючи пружність.

Тим часом вітамін D, як показують дослідження, зменшує прояви акне, підвищує еластичність шкіри і знижує ризик вікової пігментації. «Працюючи разом, вітамін D і вітамін E допомагають прискорити здатність шкіри до відновлення при пошкодженні УФ-променями, вітром, забрудненим повітрям», - каже Альтчек в коментарі для Daily Mail Online.

Дерматолог додає, що ще один ключовий інгредієнт в молоці має особливі переваги в сенсі догляду за шкірою - молочна кислота. «Молочна кислота є цілющим продуктом, яка допомагає шкірі стати настільки гладкою, наскільки це можливо», - пояснює експерт. Нагадаємо, що молочна кислота є альфа-гідроксикислоти (AHA), стимулююча шкіру щоб видалити з неї старі клітини, залишаючи на поверхні здорові клітини, приховані під ними. У більш високих концентраціях вона також допомагає зменшити пігментацію і помітно освітлити шкіру.

Як правильно приймати ванну з молоком

Доктор Альтчек каже, що найкраще використовувати тепле молоко, так як воно буде проникати в шкіру швидше. Але попереджає, що тривале перебування у ванній в цьому випадку - не найкраща ідея. «Це двосічний меч, тому що, з одного боку, ви хочете залишатися там досить довго, щоб шкіра змогла поглинути всі поживні речовини. З іншого боку, ви будете зневоднені, якщо зробите це. Я б сказав, що молочна ванна протягом 10-15 хвилин - оптимальний варіант », - говорить він.

Що стосується типу молока, то дерматологи радять мати на увазі, що в даному випадку краще вибирати жирні, але все ж не надто жирні варіанти. Справа в тому, що жирне молоко має високий глікемічний індекс, а продукти з високим ГІ, як показують дослідження, підвищують активність гормонів, відповідальних за вироблення шкірного сала, що може лише погіршити ситуацію з акне.

За словами Дугласа Альтчека, ідеальний варіант для молочних ванн - пахта. Знежирені вершки, які одержуються при виробництві масла, насичені молочною кислотою, що дозволяє їм ефективно працювати в якості ексфоліатора, але дозволяють уникнути ризиків, пов'язаних з надмірною жирністю продукту.

І останнє: після того як ви закінчили з «ванною Клеопатри», ретельно очистіть шкіру і двічі переконайтеся, що ви зробили це досить добре.