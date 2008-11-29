Стародавні інки робили трепанацію черепа краще медиків часів Громадянської війни в США

Трепанація черепа без наркозу і антибіотиків може звучати як смертельний вирок. Тим часом така процедура практикувалася протягом тисяч років: її використовували медики Стародавній Греції (вона детально описана у Гіппократа) і доколумбового періоду історії Перу.

Нагадаємо, що така операція по створенню отвори в кістковій тканині черепа проводиться для забезпечення доступу до внутрішніх областей. Зазвичай процедуру застосовують, щоб підібратися до внутрішньочерепних утворень, а потім видалити їх.

У давнину не кожна людина виживала після такого медичного втручання. Але багато проходили через неї, включаючи більше 100 жителів Імперії інків.

Нещодавно вчені з'ясували, вивчаючи черепа тих людей, а також сотні інших, що стародавні хірурги непогано справлялися з такою операцією. Успішною вона була в майже 80 відсотках випадків в епоху інків в порівнянні з 50 відсотками подібних втручань під час Громадянської війни в США майже 400 років по тому.

За словами автора недавнього дослідження Девіда Кушнера (David Kushner), невролога з Університету Маямі, трепанація, по всій видимості, призначалася як лікування ран голови. Після будь-якої травми така операція могла "навести порядок" в голові.

Втім, не у всіх досліджених черепів зі слідами трепанації, були ознаки травм голови. І тому вчені припускають, що така процедура також використовувалася для лікування хронічних головних болів або навіть психічних розладів.

У недавньому дослідженні Кушнер об'єднався з Джоном Верано (John Verano), біоархеологом з Тулейнського університету, США, щоб систематично вивчати відсоток успіху трепанації в різних культурах і тимчасових періодах.

Фахівці вивчили 59 черепів, знайдених на південному узбережжі Перу. Вік знахідок - від 400 року до нашої ери до 200 року нашої ери. Також вони досліджували 421 череп, виявлений на центральному нагір'ї Перу (віком від 1000 року нашої ери до 1400 року нашої ери), і 160 черепів з нагір'я навколо Куско, столиці Імперії інків (віком з початку 1400-х років нашої ери до середини 1500 х років нашої ери).

Дослідники знали, якщо кістка навколо хірургічного отвору не показувала ознак загоєння, це означало, що пацієнт помер під час або незабаром після операції. Гладка ж кістка навколо отвору означала, що пацієнт виживав протягом декількох місяців або років після процедури.

"Результати були приголомшливими", - говорить Кушнер. Незважаючи на те, що лише 40 відсотків пацієнтів з самої ранньої групи пережили операцію, з наступної групи вижили вже 53 відсотки людей, а потім люди виживали в 75-83 відсотках випадків в період Імперії інків.

Більш того, 91 відсоток всіх пацієнтів вижили в додатковій вибірці з дев'яти черепів з північного нагір'я Перу (1000-1300 роки нашої ери).

Також виявилося, що технологія трепанації поліпшувалася згодом: отвори ставали менше, що знижувало ризики проколу захисної мембрани мозку (твердої мозкової оболонки) і появи інфекцій.

"Те, що ми бачимо, - це більше тисячі років вдосконалення методів", - говорить Корі Регсдейл (Corey Ragsdale), біоархеолог з Університету Південного Іллінойсу. Він не брав участі в дослідженні. Регсдейл вважає, що мова не йде про везіння, операція виконувалася знаючими і досвідченими фахівцями.

З цікавості автори роботи порівняли показники успіху трепанації черепа Імперії інків з тими ж параметрами операцій, виконаних в роки Громадянської війни в США.

Військово-польові хірурги того часу також лікували травми голови, вирізаючи кістку і намагаючись проколоти тонку оболонку мозку. Згідно з медичними записами тієї війни, виживали після такого втручання 44-54% пацієнтів.

Втім, різниця у виживанні може бути частково пов'язана з характером травм, отриманих перед операцією, зазначає Емануелла Бінеллі (Emanuela Binello), нейрохірург з Бостонського університету.

"Травми, які траплялися під час Громадянської війни, дуже відрізнялися від травм, які виникали за часів інків", - говорить вона. Так, багато солдатів постраждали від вогнепальних і гарматних поранень, які намагалися лікувати в переповнених польових госпіталях з антисанітарними умовами. Це, напевно, призводило до виникнення інфекцій. Проте Бінеллі називає показник виживання людей після трепанації черепа в Перу дивним.

Результати дослідження опубліковані в науковому виданні World Neurosurgery.