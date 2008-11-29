Чим дача корисна для здоров'я?

Щоп'ятниці люди стоять в пробках з міста, щоб потрапити на дачу, а щонеділі по кілька годин добираються назад. Навіщо? Чи є в цьому якийсь сенс? Вчені говорять, що є: садівництво допомагає їм стати здоровішими і щасливішими. Яким чином? Відповідають фахівці з Університету Лінкольна (University of Lincoln).

Природа

Неодноразово було доведено, що перебування на природі покращує фізичний і психічний стан людини, і дача - не виняток. Наприклад, за результатами одного з досліджень пробіжка на природі виявилася корисніше тренування на біговій доріжці фітнес-клубу - в першому випадку настрій підвищувався сильніше, а ті, хто все ж знаходився в клубі, але при цьому з вікна з їх доріжки відкривався гарний вид, були щасливіші за тих, хто просто втік. Ще одна наукова робота показала, що вид на зелень прискорює реабілітацію пацієнтів лікарень.

Створення власного світу

В гостях добре, а вдома краще, вдома і стіни допомагають - всі ці приказки підтверджують, що по-справжньому людина відпочиває в умовах власного будинку. Оточений речами, які він любить і цінує. З садом або городом те ж саме: наприклад, садівники-емігранти, які в своєму новому саду розводили рослини з рідної країни, говорили, що це допомагало їм відчути себе більше «дома» на новому місці. Приїжджаючи на дачу і займаючись грядками, людина створює свій власний простір, таким, яким він подобається йому - може бути, що він нагадує йому щось з дитинства, наприклад, бабуся вирощувала такі ж огірочки, а може бути, йому просто приємно залишити свій відбиток в світі. Так чи інакше, садівництво надає значний позитивний вплив на світовідчуття людини, яка ним займається.

Медитація

Садівництво захоплює всі почуття - від аромату до кольору рослин, від дзижчання джмеля до відчуття рукоятки секатора. Однією з поширених практик боротьби зі стресом є усвідомленість, при якій людина фокусується на тому, що саме з ним відбувається зараз. Дача допомагає в створенні таких відчуттів, відволікаючи від стресу і зайвих роздумів.

Соціалізація

Звичайно, не можна залишити поза увагою і цей аспект: обговорення нових сортів кабачків або способів боротьби з колорадським жуком служать відмінним приводом завести хороші відносини з сусідами. Загальний досвід, що виникає в процесі обміну думками, також сприяє відчуттю благополуччя.