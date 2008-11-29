Советы по выбору верхней одежды для женщин

Верхняя одежда для любой женщины является одним из наиболее важных предметов гардероба. Именно поэтому все представительницы прекрасного пола всегда максимально ответственно подходят к выбору. Некоторые даже готовы потратить баснословные суммы только для того, чтобы стать обладательницей самой дорогой и красивой шубы.

Далеко не все модели верхней одежды могут вам подойти. Рекомендуется предварительно ознакомиться с советами по выбору, чтобы изделие действительно очень красиво на вас смотрелось.

Советы экспертов

В первую очередь рекомендуется ориентироваться на свою фигуру, и в зависимости от ее типа подбирать фасон верхней одежды:

Полный тип. Женщинам в теле рекомендуется вовсе отказаться от пышных шуб и дубленок, причем даже если на манекене они смотрятся, вполне привлекательно. Они еще больше визуально будут увеличивать ваши объемы. Также следует отказаться от объемных и дутых курток, вроде пуховиков. Лучше выбирать строгие длинные изделия, выполненные из плотных тканей. На холодное время можно подобрать пальто с утеплением на натуральном меху. Треугольник или груша (небольшие плечи, но объемные бедра). В данной ситуации лучше выбирать приталенные, но расклешенные изделия. Отлично, если верхняя часть декорируется мехом и имеет объемный воротник. Крайне нежелательно выбирать прямые модели, поскольку они будут некрасиво на вас смотреться. Песочные часы. Такая фигура считается идеальной, поэтому в данном случае вы можете выбрать любую модель, которая только придется вам по нраву. Но старайтесь акцентировать внимание на чем-то одном – либо на груди, либо на бедрах. Такая скромность повышает вашу изящность и элегантность. Треугольник или яблоко (широкие плечи, но узкие бедра). Лучше выбирать прямой силуэт, причем так, чтобы была возможность подчеркнуть бедра. Хорошо будут смотреться слегка приталенные и расклешенные к низу.

Если вы когда-то приобретали много верхней одежды, но сейчас ее фактически не используете, и она сохранилась в хорошем состоянии, есть возможность рассмотреть вариант с ее реализацией. Выгодно продать женскую верхнюю одежду доступно на сайте ria.biz. Обратите внимание, здесь же вы сможете купить определенное изделие, и сэкономить на покупке.

Что сейчас в моде?

Летнее время является лучшим периодом, чтобы пополнить запасы своего гардероба на зиму. В текущем году будут модными следующие фасоны и модели:

Мужские пальто и пиджаки. Они привлекают покупательниц своими строгими формами и прямыми линиями. Такое изделие хорошо смотрится со строгими стилями, равно как легкими беззаботными сарафанами. В первом случае он дополняет образов, а во втором – действует на контрасте;

Меховая одежда. Даже обычные куртки от ведущих ателье украшаются механическими вставками. Но лучше, если из меха выполняется воротник, манжеты рукава или карманов;

А-силуэт. Ретро всегда является популярным, и из того, что было модным многие десятилетия назад, сегодня производят настоящие шедевры. В этом году популярными будут силуэты с плотным воротником, которые расширяются к низу. Следует отметить, что такой фасон подходит для большинства типов фигур, кроме полных, поскольку он создает дополнительный визуальный объем.

Следует также отметить, что многие магазины, как реальные, так и виртуальные, летом проводят крупные распродажи. Поэтому вы сможете купить новое изделие, но при этом заплатить до 30% от его стоимости. Но нужно быть предельно осторожными при выборе, поскольку в некоторых случаях на распродаже предлагаются только бракованные изделия, которые вам потребуется ремонтировать.