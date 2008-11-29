Політика США становить загрозу для зростання Німеччини

Економічний підйом Німеччини втрачає певний імпульс, і перспективи зростання затьмарені торговими спорами зі Сполученими Штатами, а також ризиками, пов'язаними з новим коаліційним урядом Італії, заявили в Міністерстві економіки ФРН.

У своєму щомісячному звіті міністерство додало, що приватне споживання та експорт - два основні чинники зростання для найбільшої економіки Європи - залишаються оптимістичними.

"Зовнішня і торгова політика Сполучених Штатів, а також формування уряду в Італії збільшили невизначеність і ризики для зростання, - сказано в повідомленні. - Це виражається в реальній економіці за допомогою вичікувального підходу, особливо коли мова заходить про інвестиції".

Як повідомлялося, на початку червня міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення США ввести тарифи на канадську, європейську і мексиканську сталь і алюміній порушує міжнародне право.

Адміністрація США раніше заявила про введення тарифів на імпорт для деяких своїх найближчих союзників, тим самим завершивши місяць невизначеностей з приводу можливих винятків.

"Це нехороший день для трансатлантичних відносин", - сказав Шольц по шляху на зустріч зі своїми колегами з "Великої сімки" в канадському гірськолижному місті Вістлер в Британській Колумбії.

"Це одностороннє рішення помилкове і, на мій погляд, суперечить міжнародному праву", - сказав Шольц, підкресливши важливість підтримки заснованої на правилах системи вільної торгівлі.

Він сказав, що Європейський союз буде реагувати "рішуче і мудро", координуючи країни ЄС і партнерів блоку.