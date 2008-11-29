Порошенко заявив про значне скорочення числа держслужбовців в Україні

Президент має намір зробити все можливе для відновлення престижу державної служби.

В Україні з 2015 року кількість державних службовців скоротилася майже на 20%. Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє його прес-служба. "Прозорість роботи державної служби та виведення на світло рівня доходів", - зазначив Порошенко. Він також наголосив на необхідності зробити все можливе для відновлення престижу державної служби. "Ми повинні забезпечувати відповідні" ліфти "в державній службі. І від начальника відділу, від начальника управління, начальника департаменту має більше залежати ", - підсумував Порошенко.