Уход за трекинговыми ботинками. Выбираем средства для ухода за обувью

В условиях похода, особенно пешего, обувь и одежда путешественника подвергаются нешуточным испытаниям. Без регулярного ухода экипировка туриста скоро приходит в негодность, теряет влагозащитные и терморегулирующие свойства. Продлить жизнь походных ботинок просто, достаточно лишь запастись средствами для ухода за обувью и уделить любимой паре немного времени.

Новые ботинки: держим курс на чистоту

Трекинговая обувь из магазина не нуждается в особом уходе. Брендовая продукция изначально содержит функциональную мембрану, которая надежно защищает ноги от влаги и холода. Качественные износостойкие материалы, продуманный дизайн и специальные пропитки работают по-максимуму. Основное внимание нужно уделить чистке новой обуви. Вернувшись с прогулки, обязательно вымойте ботинки, не откладывая на потом. Чем же так опасна въевшаяся грязь? Проникая все глубже в структуру материала, она забивает поры, приводит к образованию микротрещин и разрушению ее структуры.

Хорошо очищайте подошву с помощью щетки, высохший грунт можно предварительно размочить в воде. Кожаную обувь моют под проточной водой, используя мягкую губку, вот изделия из нубука чистят щеткой после высыхания. Для лучшей очистки используют средства для ухода за обувью на водной основе, в состав которых входит органическое мыло, которое разлагается при высыхании. А вот обычный порошок, и хозяйственное мыло лучше отставить в сторону.

Сушим обувь

Чистую треккинговую обувь следует хорошенько просушить при комнатной температуре. Не ставьте обувь у работающей батареи или под прямые солнечные лучи.

Стельки суите отдельно, предварительно вынув их и простирнув. Обычно они обработаны антибактериальной пропиткой, предотвращающей появление неприятного запаха. Со временем вы можете обновить антибактериальную защиту, воспользовавшись спреем-дезодорантом.

Реставрируем трекинговую обувь

После длительной носки вы можете заметить, что трекинговые ботинки стали намокать, ссохлись и потеряли свой прежний вид. Самое время воспользоваться водоотталкивающими и смягчающими средствами для ухода за обувью - пропиткой, воском и кремом. Пропитки выпускают в виде спрея или же тюбика с мягкой губкой. Наносить подобное средство можно как на влажную, так и на сухую обувь, эта информация указана на этикетке. Обработав обувь пропиткой, вы восстановите водоотталкивающие свойства кожи, нубука, замши и мембранных тканей, сохраните эластичность и мягкость, придадите обуви устойчивость к влаге и грязи. Заходите в интернет магазин freeride.com.ua, где вы всегда найдете обширный ассортимент туристических товаров по доступным ценам.