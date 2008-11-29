Основні причини, чому деякі люди беруть нескінченні кредити

На сьогоднішній день можна звернутися до банківської установи і отримати кошти на будь-які потреби – на відпустку, придбання житла, купівлю нової техніки, подарунків і т.д. Така можливість настільки захоплює багатьох із нас, що ми навіть не помічаємо, що почавши з кредиту на яку-небудь дрібницю, ми закінчуємо тим, що беремо все нові і нові кредити, щоб розрахуватися зі старими і так відбувається неодноразово, можна сказати, що ми «рухаємось по колу». Експерти сервісу Твої Гроші радять, як вибратися з боргової ями.

Портрет кредитозалежної людини

Існує думка, що жінки більше залежать від кредиту, ніж чоловіки. Якщо вірити статистиці, такі проблеми можуть виникнути у кожного, не залежно від віку і статі. Проте, всіх їх об’єднують загальні риси.

По великому рахунку, немає ніякої різниці між наркозалежною, алкозалежною і кредитозалежною людиною, оскільки будь-яка залежність, перш за все, носить психологічний характер. Такі особи мають серйозні проблеми зі сприйняттям реальності, постійно живуть ілюзією. Вони не бачать і не розуміють своїх проблем, недооцінюють свої можливості і прагнуть значно більшого, ніж можуть собі дозволити насправді.

Основна відмінна риса таких осіб – їхня несамостійність. Позики дають їм можливість позбутися тривоги з приводу власної фінансової неспроможності.

Хто має «імунітет» від кредитної залежності

Не всі піддаються залежності від банківських кредитів. Багато людей мають чудове почуття відповідальності, тому опинитися в борговій ямі для них соромно і неприпустимо. Ніякі обставини не змусять їх брати позику. Позика для них – це втрата свободи, вони завжди вчасно розраховуються по своїм рахункам. В таких ситуаціях ми маємо справу з адекватним сприйняттям реальності.

Типові ознаки кредитної залежності

Кожний із вас може мати декілька кредитів, проте щомісячні виплати по ним не повинні перевищувати 50% вашого доходу, тобто ви чемно сплачуєте всі свої фінансові зобов’язання перед банком і ще маєте 50% свого прибутку, який залишається на прожиття. У такому випадку немає підстав для хвилювання.

На сполох потрібно бити тоді, коли на сплату боргів йде більша половина вашого місячного прибутку, а на повноцінне життя вже не вистачає коштів.

Коли ви берете кредит вас охоплює почуття ейфорії, складається таке враження, ніби ви цілком вирішуєте якусь проблему. Хоча, в реалі повинно би з’являтися інше почуття, адже тепер ви маєте борг і, по суті, ви залежні.

Ще одна, третя ознака: ви не вмієте відмовити собі коли хочете щось придбати, тому і берете позику. Тут «стоп-сигнал» не спрацьовує, ви відчуваєте почуття пригніченості від того, що не можете собі дозволити бажану річ прямо зараз.

Четверта ознака – ви не вмієте планувати свої фінанси, а в кінці місяця з великим подивом з’ясовуєте, що заробили 15 тисяч, а витратили в рази більше.

Як поводитися з кредитозалежними особами

Запам’ятайте саме головне правило – ніколи не давайте таким людям в борг. Надавати допомогу залежній людині – це те саме, що підтримувати її залежність. Краще обмежити залежну особу у своїй підтримці, чим швидше вона усвідомить свою проблему, тим швидше почне її вирішувати. А якщо ви почнете підтримувати ілюзію залежної людини, вона нічого не зрозуміє, а це бути вважатися ведмежою послугою з вашого боку. Найкраща підтримка –допомогти людині усвідомити те, що вона сама здатна на багато що. Як варіант допомоги – порадьте боржнику як можна заробити.

Як вибратися з боргової ями

По-перше, необхідно якомога скоріше усвідомити те, що далі буде ще складніше. Негайно беріть ручку і аркуш паперу та починайте перераховувати всі свої витрати та прибутки. Гроші, які залишаються на прожиття, якщо вони все ж таки залишаються, необхідно чітко розподілити і не витрачати більше, аж поки не позбудетеся всіх своїх боргів. Шукайте підробіток. Необхідно усвідомити, що в ситуації, яка склалася, винні ви самі, адже ви не розуміли або не хотіли розуміти того, що заробляєте набагато менше, ніж витрачаєте. Не гріх прагнути до кращого життя, однак для цього потрібно щось робити.

Крок №2 – підіть в банк. Необхідно чесно зізнатися, що ви не в змозі сплачувати по всім своїм кредитам. Банківська установа, як правило, запропонує вам вирішення проблеми.

На превеликий жаль, проблема залежності - дуже серйозна проблема. Залежні люди, як діти. Дуже мало таких, хто реально може сам впоратися з цією проблемою. По статистичним даним їх лише 2% зі 100. Досить часто можна спостерігати таку ситуацію, коли людина котиться в прірву, а вся сім’я намагається допомогти їй вижити. Як правило, це ні до чого доброго не призводить. Впоратися зі своєю залежністю потрібно самостійно. Важливо пройти цей тяжкий шлях і особисто довести справу до кінця, зуміти зберегти своє обличчя і гідно вийти з цієї ситуації. Якщо вам це вдасться – ви перемогли.