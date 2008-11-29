Таможенно-брокерские услуги от специалистов – почему стоит выбрать такой вариант

Каждый, кто занимается торговлей серьезно, знает, что наилучшим решением будет покупать товары за рубежом, непосредственно у производителя, что в итоге дает возможность прилично сэкономить, если правильно и четко организовать схему закупки и поставки. Тем не менее, наиболее сложным и проблемным этапом во всем этом деле является документальная часть и прохождение границы.

Необходимо оформить множество бумаг, подать все максимально правильно, сертифицировать товары и только тогда спокойно проходить таможенный контроль. Стоит ли говорить, что занимает это довольно много времени и сил, которых часто и так не хватает, ведь нужно еще успеть сделать вовремя завоз, следить за состоянием бизнеса и так далее – именно поэтому сейчас множество компаний предлагает тут таможенно-брокерские услуги.

Прелесть в том, что вам больше не нужно особо переживать за данную особенность как только наймете профессионалов для улаживания подобных вопросов. Они без проблем рассчитают таможенные платежи и максимально их оптимизируют, оформят документы для таможенного декларирования, подготовят все для оформления. Достаточно один раз заплатить и вам предоставят весь необходимый пакет услуг, благодаря которому прохождение границы с грузами уже не будет таким проблемным.

Кроме того, они побеспокоятся за аккредитацию предприятия, то есть регистрацию участника ВЭД в таможенных органах Украины. Не стоит переживать и за оформление груза, будь вы юридическое или же физическое лицо – оформление обычно проводится без проблем для любых товаров и в любых режимах. Конечно же, при этом никто не забывает и про сертификацию происхождения, чтобы все было максимально прозрачно и не возникло никаких трудностей.

Впрочем, если у вас помимо этого возникают еще сложности и доставкой, то обычно подобные компании занимаются еще и перевозкой, что также дает множество плюсов. В данном случае все сделают в практически автоматическом режиме, а вам нужно будет лишь договориться о товарах и обсудить день загрузки товара для ввоза в Украину – дальше дело уже за профессионалами.

Что же касаемо того, куда обратиться, то сейчас действительно довольно много компаний подобного типа могут предложить целый перечень услуг – вам лишь остается найти несколько официальных сайтов, выбрать лучшего исполнителя по отзывам или ценам, сделать заказ и ждать прохождения груза через границу в течение 5-10 дней.

Если же вам нужна самая ответственная и крупная логистическая компания в Киеве , то однозначно стоит обратить внимание именно на euro-ex.com.ua. Здесь вам помогут в решении любых вопросов касающихся закупки, привоза и прохождения грузом таможни.