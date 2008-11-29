Сыграйте в популярные игровые слот-автоматы на азартном портале Максбетслотс

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European Roulette – это симулятор, который переводит гемблеров в атмосферу настоящего казино, где звук вращающейся рулетки заставит вас волноваться;

Fruit Cocktail – автомат с многолетней историей. Но после обновления слот стал «сочнее» в красках, в денежном эквиваленте. Выиграть пару тысяч другую – не проблема.

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