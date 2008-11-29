Генпрокуратура намагається пропіаритися на ділі Савченко

Генеральна прокуратура (ГПУ) намагається пропіаритися на ділі Савченко.

Про це повідомив політолог Олексій Якубін

«У нас в країні існує культ поліграфів. У більшості цивілізованих держав інформація, отримана за допомогою поліграфа, не рахується доказом ні в суді, ні в процесі розслідування. Результати поліграфа можуть мати, в першу чергу, піар значення. Якщо Генпрокуратура тільки на цьому буде вибудовувати весь судовий процес проти Савченко, то це черговий раз підтвердить тезу, що це було просто театральне дійство навколо нардепа. В даному випадку те, що у нас роблять такий великий акцент на результати поліграфа - показник піару ГПУ навколо справи Савченко », - сказав А. Якубін.

Він уточнив, що справа Савченко може бути спробою перекрити колишні провальні справи.

«Це може бути спробою перекрити колишні провальні справи. Наприклад, справа Януковича », - резюмував А. Якубін.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила результати дослідження відповідей народного депутата на детекторі брехні. Вони підтверджують висунуті проти неї звинувачення.

Результати дослідження на поліграфі показали, що народний депутат Надія Савченко готувала теракти в урядовому кварталі і будівлі Верховної Ради.