«Нафтогаз»: Голландські активи «Газпрому» арештовані для виплати Україні 2,6 мільярда доларів

Голландські активи ПАТ "Газпром" були арештовані для виплати НАК "Нафтогаз" 2,6 млрд дол. За рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Минулого тижня НАК" Нафтогаз України "подала клопотання щодо арешту часткою ПАТ" Газпром "в його голландських дочірніх компаніях і заборгованості дочірніх компаній" Газпрому ". Клопотання було подано для забезпечення права на отримання від" Нафтогазу "російського монополіста 2,6 млрд дол . за рішенням Стокгольмського арбітражу, прийнятого в лютому 2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість з семи дочірніх компаній "Газпрому" в Голландії відмовилися співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії нагадали, що "Нафтогаз" також ініціював арешт активів в інших юрисдикціях, включаючи частки "Газпрому" в його дочірніх компаніях Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. "Швейцарський суд задовольнив клопотання" Нафтогазу ", і судові виконавці проводять дії, щоб заморозити ці та інші активи", - наголошується в повідомленні.

У НАК відзначають, що апеляція "Газпрому" проти рішень Стокгольмського арбітражу не означає автоматичної відстрочки зобов'язання російської компанії негайно розрахуватися і не впливає на процес стягнення. "Підтвердженням тому стали швидкі рішення європейських судів різних юрисдикцій", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" за позовом до "Газпрому". "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. Також "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість нараховуватимуть відсотки - 526 тис. дол. в день, починаючи з 1 березня.

Однак "Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".