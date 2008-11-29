Міністр фінансів України відправлений у відставку

Верховна рада України підтримала проект постанови уряду про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. За рішення проголосували 254 депутати при 226 мінімально необхідних.

У свою чергу Данилюк направив послам країн G7 лист, в якому зазначив, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман намагався домогтися призначення вірної йому людини на посаду заступника глави Мінфіну, в той час як сам Данилюк виступав за призначення іншого кандидата.

Після того як відомості про лист стали публічними, Гройсман 6 червня передав в раду прохання про відставку Данилюка, зазначивши, що міністр "спровокував конфлікт на засіданні уряду, який несумісний з подальшим перебуванням його на посаді".

Гройсман заявив, що дуже здивувався, побачивши по прильоту до Брюсселя лист від глави Мінфіну України. "Я не зрозумів цього листа, вважав його неадекватним. По поверненню я його покликав до себе і сказав, що проти держави працювати неможливо. Дав йому два тижні, щоб він виправив ситуацію і об'єктивно підійшов до інформування наших іноземних партнерів. Я намагався уникати конфліктів, а сьогодні прошу вас підтримати моє прохання і задовольнити його", - зазначив Гройсман.

МВФ заявив, що виражає стурбованість у зв'язку з відставкою глави Мінфіну України Данилюка і сподівається, що політика міністерства не зміниться.

Олександр Данилюк займав посаду міністра фінансів України з 14 квітня 2016 р До цього в 2014 році він був постійним представником президента України Петра Порошенка в уряді, а в вересні 2015 року став заступником голови адміністрації президента України.