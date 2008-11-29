Меркель погодилася на створення єдиної армії ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зняла останній бар'єр на шляху створення європейської армії, заявивши німецькій пресі, що "принципово" підтримує цю ідею, пише RT.

"Я виступаю за пропозицію президента Макрона про ініціативу втручання", - заявила канцлер Німеччини газеті Frankfurter Allgemeine.

Ця тема обговорювалася з вересня, коли президент Франції Еммануель Макрон виклав своє бачення європейської "сили військового втручання" із загальним військовим бюджетом, фінансованих за рахунок сукупних податкових надходжень і контрольованим єдиним міністром фінансів.

Бачення Макрона, яке займає центральне місце в його інтеграціоністському посланні, було схоже на пропозицію, висловлену влітку минулого року президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, який тоді заявив, що "одна м'яка сила не має достатньої потужності".

У своєму виступі Макрон описав принцип роботи єдиної європейської армії для захисту континенту за рахунок розгортання в гарячих точках по всьому світу, як це роблять війська НАТО.

Як зазначає видання, Меркель вирішила підтримати ідею Макрона, оскільки Європа більше не може покладатися на захист з боку США, які фактично контролюють війська НАТО.

Яку б форму об'єднана армія не прийняла, європейські сили оборони повинні "вписатися в структуру оборонного співробітництва", сказала Меркель.

"Однак такі сили втручання із загальною військово-стратегічною культурою повинні вписуватися в структуру оборонного співробітництва", - сказала вона.

Вона додала, що армія Німеччини повинна стати частиною цієї ініціативи, але це не означає, що вона повинна брати участь в кожній місії.

Європейське оборонне співробітництво дуже важливо. З 180 систем озброєнь, які в даний час співіснують в Європі, ми повинні перейти до такої ситуації, як Сполучені Штати, у яких всього близько 30 систем озброєнь", - сказала Меркель.

До сих пір переговори про створення сил оборони ускладнювалися обережним підходом Берліна до цієї ініціативи.