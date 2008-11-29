Нова програма МВФ стане доступна Україні не раніше 2020 року - НБУ

Україна зможе претендувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року в зв'язку з проведенням в 2019 році президентських і парламентських виборів.

Про це повідомив журналістам глава НБУ Яків Смолій, передає УНІАН.

"У період виборів МВФ нових програм не розглядає. Тому, в наступному році нам не варто чекати нової програми. Я думаю, що це може бути 2020 рік, якщо буде така необхідність", - сказав глава НБУ.

За його словами, нова програма продублює ті умови, які Україна не виконала в рамках діючої програми.

"Я вважаю, що так. Потрібно повернутися до перегляду тих зобов'язань, які Україна брала на себе", - додав Смолій.

При цьому він підкреслив, що виконання цих умов важливо не для отримання траншів МВФ.

"Без цих реформ неможливий подальший економічний ріст", - пояснив глава НБУ.

Смолій також відзначав, що Національний банк може вдатися до жорсткості монетарної політики і введенню деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол. у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко твердо налаштований продовжувати співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. За словами Президента, досягнення макрофінансової стабілізації стало можливим в тому числі завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом.