В Україні на 25% подорожчає хліб

В Україні хліб нового врожаю подорожчає мінімум на 20-25%.

Про це повідомив Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич.

«В Україні хліб нового врожаю подорожчає мінімум на 20-25%. Вартість зерна прив'язується до імпортної. На жаль, імпортна ціна на зерно дорожчає з року в рік. В середньому на 20%. Крім того, всі складові хліба за рік дорожчають на 20-25%. Зокрема, паливо і мінеральні добрива. Також дорожчають енергоносії. Випічка хліба стає більш витратною », - сказав І. Томич.

«Хліб нового врожаю протягом року подорожчає мінімум на 20-25% незалежно від того, зберемо ми 59 тонн зерна або 62 тонни», - резюмував І. Томич.

Нагадаємо, майже всі овочі молодого "борщового набору" в Україні виявилися дорожчими на 15-60%, ніж це було рік тому, в червні 2017 року. Виняток склали капуста і цибуля.

Про це свідчать дані моніторингу, проведеного аналітиками "Інфо-Шувар",

Найістотніша різниця в порівнянні з минулим роком зафіксовано по молодий буряк. Так, 5 червня молодий буряк пропонують в опті на 60% дорожче, ніж в минулим роком - по 16-18 грн / кг.

Наступною у рейтингу подорожчання стала молода морква, яка за рік зросла в ціні більш ніж на половину і зараз стоїть 20-22 грн / кг.

Майже на 15% подорожчала молода картопля, яка стоїть в межах 10-12 грн / кг.