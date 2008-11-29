Грицака міняють на Ярему перед «кровавим Майданом»?

У Службі безпеки України намічається зміна керівництва. Голову СБУ Василя Грицака може замінити екс-генпрокурор Віталій Ярема. Про це написав у Facebook колишній прес-секретар СБУ Станіслав Речинський. «Поки що тривають консультації в ВР з цього приводу. Вже є голоси БПП і Удару », - стверджує він.

Нагадаємо, Речинський керував прес-службою, коли СБУ командував нинішній секретар РНБО Олександр Турчинов. Колишній прес-секретар СБУ - творець сайту ОРД (оперативно-розшукова справа) і радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На думку Речинського, Президент хоче використовувати СБУ у війні проти МВС. «Ярема пообіцяв, що зробить. Але не факт, що СБУ проти такого призначення не збунтується. Мент, та ще й такий корумпований як Ярема », - написав він.

Нагадаємо, Віталій Ярема - генерал-лейтенант міліції. В системі МВС працював на різних посадах, в тому числі керівних, з 1983 по 2010 рік. З травня 2012 року по травень 2014 го - народний депутат, був одним з лідерів Майдану. 27 лютого 2014 року отримав посаду першого віце-прем'єра. З червня 2014 року по лютий 2015 го перебував на посаді генерального прокурора. У лютому цього року вступив в «Блок Петра Порошенка», зайнявши посаду заступника голови київського осередку. Нею керує соратник Президента і перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко.

Експерт Олександр Дубинський зазначив, що у владу просуваються люди з найближчого оточення Кононенко. Він розмістив в інтернеті відеоблог, в якому розповів, що Ярема, нібито, має тісні зв'язки з криміналітетом ще з часів роботи в київському УБОЗ разом з главою держохорони Валерієм Гелетеєм і губернатором Миколаївської області Олексієм Савченком. Вони разом були засновниками Авант-банку, який охороняв Юрій КРИСІН - нині обвинувачений у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія в січні 2014 року.

«Вони свого часу розділили між собою спадщини кримінального авторитета Прища, майно якого відійшло до Яреми, Гелетея, Савченко і їх партнерів: кримінальним авторитетам Ліщенко (Ліча) і Чоботарьову (Чеба). Чеботарьов цей - той самий, який відповідав за тітушек при Януковичі у міністра МВС Захарченка », - розповідає на відео Дубинський.

На його думку, напередодні виборів владі будуть потрібні якісь «силові загони», які будуть протидіяти активістам.

«Потрібна силова вертикаль, яка буде тітушек забезпечувати зброєю, координувати і прикривати. Контролю над МВС, як при Януковичі зараз у Порошенка немає. Тому йому потрібен інший силовий орган, якому можна передати функції «тітушковода». Цей орган - СБУ в якому «тітушковедом» стане Віталія Ярема », - міркує Дубинський.

На його думку, президентська вертикаль готується повторити досвід Януковича з тітушками і силовими акціями проти незгодних, але в більш жорсткому варіанті.

«Нас чекає кривавий, кривавий Майдан», - каже Дубинський.

Розмови про заміну Грицака на Ярему почалися задовго до публікації запису в Facebook Речинського від 5 червня.

Так, 1 червня журналіст Володимир Бойко заявив в телеефірі, що зараз відбувається обговорення звільнення глави СБУ Василя Грицака, і на його місце повинен бути призначений Віталій Ярема. Тому, щоб якось запобігти цьому, була затіяна інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

«Для того, щоб якось запобігти звільненню Грицака, і був розіграний цей абсолютно безглуздий спектакль. Насправді, мова йде про корпоративний конфлікт », - стверджував Бойко.

Нагадаємо, 29 травня ЗМІ повідомили, що в Києві біля свого будинку був убитий російський журналіст Аркадій Бабченко. Вже вдень 30 травня Бабченко з'явився на прес-брифінг СБУ, де заявив, що «вбивство» було постановкою.

Глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу повідомив, що, російські спецслужби завербували для організації замаху на Бабченко громадянина України. Нібито планувалося вбити в Україні ще цілого ряду людей.

Інсценування СБУ розкритикували в ОБСЄ, заявивши, що влада повинна поширювати тільки правдиву інформацію. З критикою висловилися світові ЗМІ.

Independent написала, що «журналісти більше не будуть приймати заяви українських посадовців за чисту монету».

На сторінках Guardian відзначили «поганий смак» української влади. На сторінках Washington Post наводилася думка журналістів, оцінили спецоперацію СБУ як нікчемну і «неприйнятну маніпуляцію». Міжнародна організація «Репортери без кордонів» звинуватила Україну в «грі з правдою незалежно від мотивів».

В Україні спецоперація визнана успішною. Президент Петро Порошенко в інтерв'ю іспанській газеті El País пояснив, що українські спецслужби захищали свободу преси і журналістів, тому дії СБУ були допустимими.

Правда, глава держави поки нікого не нагородив за проведення такої успішної операції. У всякому разі, про це не повідомлялося. Тим часом, СБУ готується відбивати нову хвилю провокацій з боку Росії.

Грицак заявив, що під час чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться в Росії 14 червня, можуть відбутися антиукраїнські провокації.

«Мене не здивує, якщо Росія буде сприяти дестабілізації у власній державі, а потім покладе провину на Україну. Вони здатні на все, навіть на інсценізацію нападу в своїй країні, щоб потім перекласти відповідальність на нас », - сказав він.

Послужить це гарантією збереження Грицака на посаді? Олександр Дубинський вказує, що СБУ - не єдиний напрямок, де починаються перестановки.

Мовляв, з високою часткою ймовірності на посаду міністра фінансів будуть рухати близького до Кононенко Ігоря Уманського, а Главою Нацкомісії з ринку електроенергії стала Оксана Кривенко, яка розробляла ідею введення абонплати за підключення газу.

Такі перестановки вказують на те, що Порошенко перед виборами намагається максимально консолідувати контроль над інструментами контролю влади і грошових потоків.