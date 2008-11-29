Рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні - ГСЧС

Пожежу в Чорнобильській зоні повністю ліквідовано.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ГосчС).

"О 17:50 пожежа в лісовому масиві в зоні відчуження ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучили 25 одиниць техніки та 138 чоловік. Авіація ГосЧС з початку робіт здійснила 69 скидів води (318 тонн).

Нагадаємо, в Чорнобилі досі горить Рудий ліс. Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам не вдається. За останніми даними, площа пожежі зменшилася до півтора гектара. Відкритого вогню немає, тліють пеньки, повалені дерева і трава. Дим, що піднімається в гору, вітер несе в сторону Києва. За прогнозами синоптиків, 7 червня сила вітру послабшає.