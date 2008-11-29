В Україні подорожчав телефонний зв'язок

Національний оператор фіксованого зв'язку ПАТ "Укртелеком" з 1 червня підвищив абонентську плату для фізичних осіб на 6 грн з ПДВ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Компанія" Укртелеком "з 1 червня 2018 року підвищує вартість тарифних планів" Домашній Базовий "," Загальний Базовий "і" Домашній Безлімітний "на 6 грн з ПДВ", - йдеться в повідомленні.

Підвищення тарифів не стосується абонплати, яка регулюється державою.

"Вартість тарифних планів, що включають тільки абонплату і відповідних граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, встановленим НКРЕКУ, не змінюється", - уточнює прес-служба.

В "Укртелекомі" відзначають, що збільшення собівартості надання послуг відбулося, в тому числі, за рахунок підвищення тарифів на матеріальні ресурси (паливо, електроенергія).

Укртелеком - найбільший оператор на українському ринку фіксованого зв'язку, обслуговує абонентів в 2200 населених пунктах. Станом на квітень 2018 року в компанії налічувалося 4,5 млн активних телефонних ліній. З кожним роком їх кількість скорочується.

У травні 2011 року Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекому" українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд грн. Потім ЕСУ перепродала актив групи СКМ мільярдера Ріната Ахметова.

У жовтні 2017 року Господарський суд Києва розірвав договір з компанією ЕСУ про купівлю-продаж акцій "Укртелекому", повернувши телекомунікаційну компанію у власність держави.