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Выбираем удобное мужское нижнее бельё
Если раньше мужчины носили только семейные трусы, то сегодня все поменялось и всё больше представителей сильной половины общества уделяют внимание стильным, комфортным и практичным вещам. Рынок одежды переполнен разными моделями и фасонными трусов. Поэтому выбор оптимального варианта доставляет неудобства. В данной ситуации стоит отталкиваться от собственного стиля и образа жизни.
Разновидности повседневных моделей трусов
В отличие от женщины, мужчина ценит комфорт в одежде. Это связано с тем, что вещи из интимного гардероба напрямую контактируют с телом и поэтому должны быть приятными на ощупь и не стеснять движений своего владельца. Важно понимать, что в выборе такой одежды не существует универсального решения. Всё зависит от ситуации, ведь бельё выбирается для сна, повседневной носки или занятий спортом.
Среди популярных моделей стоит выделить:
Покупая мужское бельё на RIA.biz, вы удивитесь представленному ассортименту и доступным ценам. Здесь реализуют свои товары продавцы со всех украинских регионов, поэтому выбор просто колоссальный. Для покупки достаточно перетащить изделие в корзину, и обсудить нюансы с продавцом по телефону.
Эротические мужские трусы
Эротическое бельё – это не повседневный вариант. Такие трусы покупают люди, стремящиеся разнообразить свою интимную жизнь. На рынке вы можете найти следующие модели:
Обращаем внимание на материал
Большинство производителей в изготовлении мужских трусов используют хлопок, бамбуковую ткань и другие натуральные материалы, обладающие положительными свойствами. Такой материал имеет высокую износостойкость, эластичность и очень приятный на ощупь. Отдельного внимания заслуживают антибактериальные качества ткани из бамбука, что позволяет предотвратить появление неприятных запахов. Сегодня появляются более современные ткани, но такие трусы стоят дорого и их ещё не успели оценить украинские покупатели.
Важно уделить внимание и цвету нижнего белья. Ценители классики отдают предпочтение белым, черным, серым и синим расцветкам. Молодежь предпочитает яркие цвета или модели с контрастной резинкой, на которой вышит логотип. Оригинально смотрятся варианты из ткани в клетку или полоску. На загорелом теле контрастно выглядят белые трусы, однако, такая модель не самая практичная.
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