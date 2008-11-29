Выбираем удобное мужское нижнее бельё

Если раньше мужчины носили только семейные трусы, то сегодня все поменялось и всё больше представителей сильной половины общества уделяют внимание стильным, комфортным и практичным вещам. Рынок одежды переполнен разными моделями и фасонными трусов. Поэтому выбор оптимального варианта доставляет неудобства. В данной ситуации стоит отталкиваться от собственного стиля и образа жизни.

Разновидности повседневных моделей трусов

В отличие от женщины, мужчина ценит комфорт в одежде. Это связано с тем, что вещи из интимного гардероба напрямую контактируют с телом и поэтому должны быть приятными на ощупь и не стеснять движений своего владельца. Важно понимать, что в выборе такой одежды не существует универсального решения. Всё зависит от ситуации, ведь бельё выбирается для сна, повседневной носки или занятий спортом.

Среди популярных моделей стоит выделить:

Современные боксеры, пришедшие в Украину с запада и полюбившиеся многими потребителями. Эта модель представлена широким ассортиментом на рынке в разных дизайнерских решениях. Облегающие шорты имеют гульфик спереди и отличаются своим удобством и практичностью. Можно выбрать удлиненный или укороченный вариант с разным покроем.

Аналогичными боксерам считаются трусы-шорты. Это укороченная модель, красиво обтягивающая бедра. Они отлично подойдут для повседневной носки.

Под велосипедами подразумеваются трусы, подчеркивающие мужское достоинство. Их удобно носить во время спортивных тренировок. В качестве материала производители используют эластичный текстиль.

Разновидностью боксеров считаются хипсы. Это красивые плавки обтягивающие пятую точку. Они пользуются популярностью среди молодежи и спортсменов.

Брифы – альтернатива плавкам и шортам. Они не сдавливают мужское достоинство, подчеркивая фигуру. Они удобны для занятий спортом и в повседневной носке.

Покупая мужское бельё на RIA.biz, вы удивитесь представленному ассортименту и доступным ценам. Здесь реализуют свои товары продавцы со всех украинских регионов, поэтому выбор просто колоссальный. Для покупки достаточно перетащить изделие в корзину, и обсудить нюансы с продавцом по телефону.

Эротические мужские трусы

Эротическое бельё – это не повседневный вариант. Такие трусы покупают люди, стремящиеся разнообразить свою интимную жизнь. На рынке вы можете найти следующие модели:

джоксы предназначены для подтягивания мужского достоинства и открытия бёдер с задней части торса;

бикини – знакомый многим вариант эротично обтягивающий низ торса;

мэнкини отличаются своей экстравагантностью;

стринги – откровенные плавки, которые решаются одеть далеко не все мужчины.

Обращаем внимание на материал

Большинство производителей в изготовлении мужских трусов используют хлопок, бамбуковую ткань и другие натуральные материалы, обладающие положительными свойствами. Такой материал имеет высокую износостойкость, эластичность и очень приятный на ощупь. Отдельного внимания заслуживают антибактериальные качества ткани из бамбука, что позволяет предотвратить появление неприятных запахов. Сегодня появляются более современные ткани, но такие трусы стоят дорого и их ещё не успели оценить украинские покупатели.

Важно уделить внимание и цвету нижнего белья. Ценители классики отдают предпочтение белым, черным, серым и синим расцветкам. Молодежь предпочитает яркие цвета или модели с контрастной резинкой, на которой вышит логотип. Оригинально смотрятся варианты из ткани в клетку или полоску. На загорелом теле контрастно выглядят белые трусы, однако, такая модель не самая практичная.