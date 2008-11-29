Слина комара діє на імунітет протягом декількох днів після укусу

Слина комарів містить сотні видів білків. І недавно дослідники виявили, що взаємодія цих сполук з імунною системою людини викликає імунну реакцію, яку можна виявити навіть через кілька днів після укусу комахи.

Щороку в усьому світі від захворювань, що передаються комарами, вмирає близько 750 тисяч осіб. Мова йде про малярі., лихоманre денге, лихоманre Західного Нілу, віруси Зика і Чикунгунья.

Більш ранні дослідження показали, що укус комара ускладнює перебіг деяких з цих захворювань. Зокрема, інфекції мишей, що стали наслідком укусу комара, часто протікають більш серйозно, ніж інфекції, що стали результатом "паразитичної" ін'єкції.

Простіше кажучи, комарі можуть збільшити тяжкість захворювань, які вони передають, і дослідники вважають, що слина комах відіграє не останню роль в цьому процесі.

У недавній роботі Ребекка Ріко-Гессе (Rebecca Rico-Hesse) і її колеги з Медичного коледжу Бейлора, США, вивчали вплив укусів комарів на імунні клітини людини в організмі мишей.

Гризунам впровадили людські стовбурові клітини. Зроблено це було для того, щоб у тварин з'явилися компоненти імунної системи людини (для моделювання роботи імунної системи людини на гризунах).

Фахівці вивчали невеликі зміни в рівнях і функціях отриманих імунних клітин після того, як подушечку стопи кожної миші (гризуни перебували під дією анестезії) вкусили в цілому чотири комара.

Потім дослідники взяли кров і ряд інших зразків тканин через шість годин, добу і сім днів з часу укусів. Вони визначили рівні цитокінів (молекул, які модулюють імунну відповідь), а також визначили кількість і активність різних типів імунних клітин, що виробилися. Вчені порівняли ці результати з тими, які були отримані від мишей, які не потерпіли від укусів комарів.

Результат вчених вразив. Незважаючи на те, що це були звичайнісінькі укуси нічим не заражених комах, виявилося, що у покусаних гризунів проявилося безліч типів імунних реакцій людини. Зокрема, відбувалися зміни в клітинах Т-хелперах першого типу і другого типу. Перші сприяють розвитку противірусної імунної відповіді, а другі відповідають в тому числі за алергічні реакції.

Після укусу також збільшувався вміст цитокінів.

Крім того, на різних етапах імунної реакції зростали рівні Т-лімфоцитів, природних клітин-кілерів, CD8 + T-клітин, моноцитів і макрофагів.

Самі звичайні укуси породили численні зміни в тканинах шкіри і кістках, а також в крові. "Ми виявили, що слина комарів викликала різноманітнку і складн імунну відповідь, яку ми не очікували", - говорить доктор Зільке Пауст (Silke Paust).

Дослідники повідомили, що імунні реакції продовжували бушувати в організмі гризунів до семи днів з моменту укусу.

Як відзначають в прес-релізі автори роботи, розуміння того, як слина комара взаємодіє з імунною системою людини, не тільки допомагає вченим зрозуміти механізми патогенезу захворювання, а й допоможе розробити способи лікування.

"Мільярди людей в усьому світі схильні до захворювань, що передаються комарами, і багато які з цих недуг не мають ефективних методів лікування. Один з інтересів моєї лабораторії - вивчення розвитку лихоманки денге, яка викликана вірусом денге, переданим комарами виду Aedes aegypti", - говорить Ріко- Гессе.

І результати дослідження як раз можуть можливість фахівцям розробити ефективні методи запобігання передачі захворювань за допомогою комарів.

Дослідники мають намір продовжити роботу і вивчити, який з більш ніж ста білків в слині комарів впливає на імунну систему, а який може допомогти вірусу стати більш заразним.

Висновки роботи представлені в науковій статті, опублікованій в виданні PLOS Neglected Tropical Diseases.