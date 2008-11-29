Нідерланди зняли з України відповідальність за крах MH17

Уряд Нідерландів не бачить підстав залучати Україну до відповідальності за крах в 2014 році малайзійського Boeing-777 в небі над Донбасом за те, що Київ не закрив повітряний простір над регіоном.

Нідерланди зняли з України відповідальність за крах MH17

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ України з посиланням на лист глави нідерландського МЗС Стефа Блоку, адресований депутатам нижньої палати парламенту королівства, інформує news.enovosty.com.

«На підставі доповіді Нідерландської консультаційної ради з питань безпеки, результатів кримінального розслідування JIT, інформації з відкритих джерел, і власного дослідження питання, в тому числі юридично, на думку уряду в даний час немає юридичних підстав для залучення України до відповідальності. Уряд вважає, що на даний момент додаткове розслідування не потрібно », - йдеться в листі.