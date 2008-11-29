На сон грядущий: що потрібно зробити, щоб нарешті виспатися

Якщо кожен день, включаючи вихідні, ви прокидаєтеся і відчуваєте себе трохи менш ніж огидно, таку ситуацію складно назвати нормальною. Як і ту, коли ви щоранку задаєте собі одне і те ж питання: «За що мені все це?» Згідно з новою доповіддю, опублікованою британським Sleep Council, близько 30% людей спить недостатньо якісно протягом ночі. І відбувається, відзначають експерти, це з різних причин - від стресових перевантажень і надмірної втоми до неспокійного сну партнера, шуму за вікном і незручному ліжку.

Гарна новина полягає в тому, що є ряд кроків, які ви можете зробити, щоб поліпшити якість сну. І більшість з них, що цікаво, зводиться до ритуалів, які вам варто робити перед сном.

Залишайте роботу в офісі

Дуже важливо навчитися працювати на роботі, і не приносити додому не тільки важливі звіти і палаючі Делайн, але і стреси, так чи інакше пов'язані з вашою професійною діяльністю. «Робочий стрес, який ви несете додому разом з документами, збільшує рівень кортизолу та адреналіну, які гарні в середині дня для підняття бойового духу, але погані як для спокійного сну, так і для здоров'я взагалі в довгостроковій перспективі», - пояснює The Independent експерт по здоров'ю і харчуванню Джессіка Сепель (Jessica Sepel). Згодні, робота становить значну частину нашого життя, так що про неї може бути складно не думати. Але встановлення меж (наприклад, заборона на перевірку пошти після 21:00) здатне допомогти.

Готуйте здорову вечерю

Здорове харчування - це не обов'язково складно. І навіть так: здорове харчування - це скоріше нехитрі, ніж складносурядні блюда. У той же час правильний баланс вітамінів і мінералів перед сном здатний допомогти організму впоратися з напругою, накопиченим за день, а значить, швидше заснути і довше спати. Дієтологи рекомендують зробити ставку на білок, здорові жири і клітковину під час вечері, обмеживши споживання вуглеводів. «Плюс, коли ви їсте, робіть це повільно, щоб не спровокувати проблеми травлення, і обережно, щоб не переїсти», - радить Сепель.

Відмовтеся від гаджетів

Ви напевно чули що синє світло, яке випромінюють телефони, планшети і комп'ютери, порушує біоритми і провокує проблеми зі сном. Ось чому за 1,5-2 години до сну - особливо якщо вас не покидає відчуття, що ви не виспалися, навіть після повноцінного 8-годинного сну - вам варто відмовитися від гаджетів, зосередившись на чомусь з синім світлом не пов'язаним. Що це може бути? Та що завгодно! Ви можете почитати нову або перечитати улюблену книгу, послухати радіо або прийняти ванну з ароматичними маслами. І все це, давайте визнаємо, звучить куди більш захоплююче, ніж листування в месенджерах і перевірка оновлень в соціальних мережах.