Іран закликав світ протистояти агресії Вашингтона

Світ повинен протистояти агресивній поведінці Вашингтона, заявив міністр закордонних справ Ірану в листі до колег, оскільки головний дипломат країни почав активізувати зусилля з порятунку ядерної угоди після виходу з неї США, передає Reuters.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця вивів свою країну з угоди між Іраном і світовими державами (JCPOA), яка була укладена в 2015 р., що і призвело до зняття санкцій з Тегерана в обмін на відмову від розробки ядерної зброї.

Решта країн, що підписали угоду - Франція, Німеччина, Великобританія, Росія і Китай - як і раніше вважають міжнародну угоду найкращим шансом зупинити відгородити Тегеран від розробки ядерної зброї, намагаючись врятувати угоду.

У листі міністра закордонних справ Ірану Мухаммеда Джавада Заріфа чиновник попросив торгових партнерів компенсувати втрати Ірану, які країна зазнала після виходу США з угоди.

Ядерна угода була результатом "ретельних, зважених і збалансованих багатосторонніх переговорів", написав Заріф, тому вона не може бути переглянута, як цього вимагали Сполучені Штати.

Іран пообіцяв дотримуватися угоди, що стримує ядерну діяльність країни, якщо Євросоюз зможе компенсувати відновлені санкції США, заявили високопосадовці в Тегерані, виступаючи за підхід, який розширить розкол між Вашингтоном і Брюсселем.

ЄС подвоїв свої зусилля з порятунку угоди JCPOA після недавнього виходу США з угоди.

Раніше ЄС направив в Тегеран єврокомісара з питань енергетики Мігеля Аріаса Канете з планом щодо запобігання економічної ізоляції Ірану та забезпечення прихильності Ірану, щодо ядерної угоди.

Однак план ЄС стикається з серйозними перешкодами. Блоку доведеться продовжувати закупівлі нафти і газу, щоб зберегти економіку Ірану на плаву в обхід глобальної фінансової системи, контрольованою США, і захищаючи європейські компанії від американських санкцій.

"Ми сподіваємося, що те, що вони нам представили, буде реалізовано", - сказав в інтерв'ю західним журналістам глава ядерної галузі Ірану, віце-президент Алі Акбар Салехі.